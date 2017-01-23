Самый чистый в мире необработанный опал выставили в музее Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. На осмотр в Южноавстралийском музее в Аделаиде выставили самый чистый в мире необработанный опал "Пламя Австралии", передает УНН со ссылкой на ВВС.
Так называемый благородный опал, найденный в 1946 году, почти не выставлялся на публике и долгое время хранился в специальном сейфе охраняемого объекта.
Стоимость камня весом 998 граммов составляет примерно 680 000 долларов.
Две отполированные поверхности опала играют множеством цветов - от желтого и зеленого до красного.
По словам директора музея Брайана Олдмэна, это очень редкий камень.
"Опал такого качества может образоваться только в определенных климатических условиях", - говорит он.
Миллионы лет назад внутреннее море в Австралии испарилось, и это создало особые условия для появления опала, пояснил господин Олдмен.
Редкий опал нашел у города Кубер-Педи в Австралии горнодобытчик Уолтер Бертрам. Его семья зарабатывала на жизнь торговлей опалами, но "Пламя Австралии" она решила сохранить для будущих поколений австралийцев.
Сын Бертрама Алан в беседе с ВВС рассказал, что семья выполняет волю умершего отца и собирается сохранить камень "как замечательный образец светлого опала с Южной Австралии".