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Найближчим часом НАБУ допитає Кличка – Ситник

Найближчим часом НАБУ допитає Кличка – Ситник

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сподівається, що найближчим часом буде проведено допит мера Києва Віталія Кличка стосовно можливої пропозиції у 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

“...допиту (Віталія Кличка —ред.) ще не було. Сподіваюся найближчим часом ми його проведемо”, — сказав Ситник.

За його словами, справа була зареєстрована тому що надійшла письмова заява від мера Києва. Яка і була приводом для початку розслідування, яке розпочинається з допиту заявника.

Нагадаємо, після того, як мер Києва Віталій Кличко зажадав від НАБУ перевірити звинувачення Богдана, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

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