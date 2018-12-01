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Навколо території саміту G20 проходять багатотисячні протести

Навколо території саміту G20 проходять багатотисячні протести

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Тисячі демонстрантів вийшли на протести у Буенос-Айресі у п’ятницю, щоб виступити проти економічної політики Великої двадцятки (G20), оскільки провідні світові промислово розвинені країни відкрили свій щорічний саміт у столиці Аргентини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

“Ми проти політики Великої двадцятки, яка розриває країни один одного. У Аргентині та у всьому світі відсутня освіта, їжа та робота через політику, яку вони там обговорюють”, — заявила одна з протестувальниць, 54-річна фабрична робітниця.

Але правоохоронні сили протестувальників не пустили на території поруч із проходженням саміту G20, в рамках якого, як очікується, визначиться торгівельна політика між США та Китаєм та іншими країнами.

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Поліція, берегова охорона та прикордонні патрулі знаходяться в зоні, площа якої складає 12 квадратних кілометрів. Всі вони оберігають територію розташовану навколо узбережжя річки Коста Салгуеро, де проводиться саміт країн “Групи двадцяти”. Додається, що перевезення вантажів на річці Ла-Плата було заборонено.

Буенос-Айрес був значною мірою “зачинений” для протестувальників, марш яких був організований коаліцією профспілок та правозахисних груп.

“Геть капіталізм! З ним — геть G20!”, — кричить 59-річний вчитель математики середньої школи, протестуючи проти скорочення бюджету в галузі освіти в Аргентині.

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Президент Аргентини Маурісіо Макрі, обраний у 2015 році, на якого покладались високі надії у тому, що він зможе виправити економічну ситуацію в країні, спотворену багаторічними торгівельними та валютними маніпуляціями, різко втрачає популярність, оскільки місцева валюта песо втрачає цінність.

“Рух громадського транспорту в місті було припинено. Сотні перехресть були заблоковані для контролю за перевезеннями та натовпом. П’ятниця була оголошена національним банківським святом, а центральний уряд Аргентини запропонував людям залишити місто на період проведення саміту”, — повідомляє Reuters.

Ці заходи обережності заважають активістам потрапити на марші. Деякі групи протестувальників найняли приватні автобуси, щоб дістатись до демонстрацій з прилеглих районів міста до центру, повідомляє міжнародне агентство.

Уряд Аргентини заявив, що 25 тисяч поліцейських знаходяться напоготові у разі виникнення насильства.

Як повідомляв УНН, під час масової акції протесту проти підвищення цін на пальне у Брюсселі учасники руху “жовтих жилетів” перейшли до зіткнення із поліцією. Вони б’ють машини і блокують автомобільний рух вулицями в центрі Брюсселя.

Нагадаємо, раніше представники “жовтих жилетів” закликали до нових демонстрацій у суботу на Єлисейських полях.

Як раніше повідомляв УНН, рух “жовтих жилетів” з’явився у Франції у знак протесту проти податку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Як заявив раніше прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести.

Із 17 листопада країною прокотилася хвиля маніфестацій, найбільші акції проходили у Парижі.

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