У Брюсселі "жовті жилети" палять машини і блокують рух

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Під час масової акції протесту проти підвищення цін на пальне учасники руху "жовтих жилетів" перейшли до зіткнення із поліцією, б’ють машини і блокують автомобільний рух вулицями в центрі Брюсселя. Про це повідомляє Lacapitale, передає УНН.