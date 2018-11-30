У Брюсселі "жовті жилети" палять машини і блокують рух
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Під час масової акції протесту проти підвищення цін на пальне учасники руху "жовтих жилетів" перейшли до зіткнення із поліцією, б’ють машини і блокують автомобільний рух вулицями в центрі Брюсселя. Про це повідомляє Lacapitale, передає УНН.
“Перші зіткнення (із поліцією — ред.) після демонстрації „жовтих жилетів“ у Брюсселі почалися приблизно о 13:30. Ситуація на вулиці Луа і бульварі Регента суттєво загострилась”, — пише видання.
Поліція, згідно з даними видання, “у достатній кількості” охороняє важливі установи в центрі Брюсселя. Втім протестувальники підпалили припарковані поряд авто. За даними телеканалу RTBF, близько сотні учасників акції протесту перекрили рух важливим перехрестям на вулиці Дез Ар і Луа.
Нагадаємо, раніше представники “жовтих жилетів” закликали до нових демонстрацій у суботу на Єлисейських полях.
Як раніше повідомляв УНН, рух “жовтих жилетів” з’явився у Франції у знак протесту проти податку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Як заявив раніше прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести.
Із 17 листопада країною прокотилася хвиля маніфестацій, найбільші акції проходили у Парижі.