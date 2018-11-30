В Брюсселе "желтые жилеты" жгут машины и блокируют движение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Во время массовой акции протеста против повышения цен на топливо участники движения "желтых жилетов" перешли к столкновению с полицией, бьют машины и блокируют автомобильное движение по улицам в центре Брюсселя. Об этом сообщает Lacapitale, передает УНН.
"Первые столкновения (с полицией - ред.) после демонстрации "желтых жилетов" в Брюсселе начались примерно в 13:30. Ситуация на улице Луа и бульваре Регента существенно обострилась", - пишет издание.
Полиция, по данным издания, "в достаточном количестве" охраняет важные учреждения в центре Брюсселя. При этом протестующие подожгли припаркованные рядом авто. По данным телеканала RTBF, около сотни участников акции протеста перекрыли движение важным перекрестком на улице Дез Ар и Луа.
Напомним, ранее представители "желтых жилетов" призвали к новым демонстрациям в субботу на Елисейских полях.
Как ранее сообщал УНН, движение "желтых жилетов" появился во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.
С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже.