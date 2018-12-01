Вокруг территории саммита G20 проходят многотысячные протесты

“Мы против политики Большой двадцатки, которая разрывает страны друг друга. В Аргентине и во всем мире отсутствует образование, еда и работа из-за политики, которую они там обсуждают”, — заявила одна из протестующих, 54-летняя фабричная работница.

Однако правоохранительные силы не пускают протестующих на территорию рядом с прохождением саммита G20, в рамках которого, как ожидается, определится торговая политика между США и Китаем и другими странами.

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Полиция, береговая охрана и пограничные патрули находятся в зоне, площадь которой составляет 12 квадратных километров. Все они оберегают территорию расположенную вокруг побережья реки Коста Салгуеро, где проводится саммит стран “Группы двадцати”. Добавляется, что перевозка грузов на реке Ла-Плата было запрещена.

Буэнос-Айрес был в значительной степени “закрыт” для протестующих, марш которых был организован коалицией профсоюзов и правозащитных групп.

“Долой капитализм! С ним — совершенно G20!”, — кричит 59-летний учитель математики средней школы, протестуя против сокращения бюджета в области образования в Аргентине.

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Президент Аргентины Маурисио Макри, избранный в 2015 году, на которого возлагались большие надежды в том, что он сможет исправить экономическую ситуацию в стране, искаженную многолетними торговыми и валютными манипуляциями, резко теряет популярность, поскольку местная валюта песо теряет ценность.

“Движение общественного транспорта в городе было прекращено. Сотни перекрестков были заблокированы для контроля за перевозками и толпой. Пятница была объявлена ​​национальным банковским праздником, а центральное правительство Аргентины предложил людям покинуть город на период проведения саммита”, — сообщает Reuters.

Эти меры предосторожности мешают активистам попасть на марши. Некоторые группы протестующих наняли частные автобусы, чтобы добраться до демонстраций из близлежащих районов города в центр, сообщает международное агентство.

Правительство Аргентины заявил, что 25 тысяч полицейских находятся наготове в случае возникновения насилия.

Как сообщал УНН, во время массовой акции протеста против повышения цен на топливо в Брюсселе участники движения “желтых жилетов” перешли к столкновению с полицией. Они бьют машины и блокируют автомобильное движение по улицам в центре Брюсселя.

Напомним, ранее представители “желтых жилетов” призвали к новым демонстрациям в субботу на Елисейских полях.

Как ранее сообщал, движение “желтых жилетов” появился во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.

С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже.