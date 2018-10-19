Навколо арсеналу під Ічнею продовжують знаходити боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У районі 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами, за минулу добу вилучили 1 тисячу 12 вибухонебезпечних предметів, загалом їх знайшли 5 тисяч 653. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Продовжується очищення прилеглої до арсеналу території. Перевірено та очищено від боєприпасів усі 39 населених пунктів, розташованих навколо арсеналу. Очищено 34 із 80 ділянок розмінування, 16-ти кілометрову зону забруднення зменшено до 10-ти кілометрової. Вилучено 5 тис. 653 вибухонебезпечних предмети (за добу – 1 тис. 12), відпрацьовано 270 повідомлень населення про виявлення боєприпасів (за добу – 5)", - зазначили у відомстві.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.