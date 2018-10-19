Навколо арсеналу під Ічнею продовжують знаходити боєприпаси

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У районі 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами, за минулу добу вилучили 1 тисячу 12 вибухонебезпечних предметів, загалом їх знайшли 5 тисяч 653. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.