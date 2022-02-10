НАТО допускає розміщення додаткових сил у південно-східній частині Альянсу

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“Наступного тижня міністри оборони країн НАТО оцінять варіанти подальшого зміцнення безпеки союзників. Це включає можливість додаткових бойових груп у південно-східній частині нашого Альянсу”, — заявив Столтенберг.

Деталі

Він також наголосив, що відновлення російської агресії “приведе до більшої, а не до меншої присутності НАТО”.

За словами Генсека, НАТО не піде на компроміс щодо основних принципів — права кожної країни вибирати свій власний шлях та здатність НАТО захищати та обороняти всіх союзників.

Доповнення

Заява прозвучала після зустрічі Генсека НАТО з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, який, за повідомленням, і мав обговорювати зі Столтенбергом плани військового альянсу щодо надсилання додаткових сил до Східної Європи.

Перед цим Британія погодилася направити до Польщі 100 інженерів для забезпечення безпеки її східного кордону - у грудні, а раніше цього тижня заявила, що почне направляти ще 350 морських піхотинців на знак солідарності, на тлі того, як 30 000 російських військовослужбовців проводять спільні навчання з Білоруссю.

Велика Британія також запропонувала розгорнути есмінець Type 45, а також HMS Trent у східному Середземномор'ї, направити реактивні літаки ВПС країни до Південної Європи та подвоїти кількість з 900 військовослужбовців, що базуються в Естонії, у складі існуючої бойової групи НАТО.

США своєю чергою заявили, що направляють 3000 військовослужбовців до Польщі, ФРН та Румунії, а Франція - що також готова направити війська до останньої.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.