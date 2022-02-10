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Великобритания готовит 1000 военных на случай кризиса с беженцами на фоне российской угрозы

Великобритания готовит 1000 военных на случай кризиса с беженцами на фоне российской угрозы

Киев • УНН

 • 16528 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Великобритания привела 1000 военнослужащих в состояние готовности для развертывания в Восточной Европе, если возникнет кризис с беженцами, вызванный любым вторжением России в Украину, накануне поездки британского премьер-министра Бориса Джонсона в штаб-квартиру НАТО и Польшу в четверг, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Официальные лица Великобритании предупредили, что в случае вторжения России существует риск "гуманитарной катастрофы". США предупредили, что может произойти массовое перемещение от 1 до 5 миллионов человек, причем беженцы, вероятнее всего, в таком случае попадут в Польшу, пишет издание.

Великобритания согласилась направить в Польшу 100 инженеров для обеспечения безопасности восточной границы в декабре, а ранее на этой неделе заявила, что начнет направлять еще 350 морских пехотинцев в знак солидарности, на фоне того, как 30 000 российских военнослужащих проводят совместные учения с Беларусью.

Великобритания также предложила развернуть эсминец Type 45, а также HMS Trent в восточном Средиземноморье, направить реактивные самолеты ВВС страны в Южную Европу и удвоить количество с 900 военнослужащих, которые базируются в Эстонии, в составе существующей боевой группы НАТО.

Предложение будет обсуждаться между Джонсоном и Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках более широких планов военного альянса по отправке дополнительных сил в Восточную Европу. США заявили, что направят 3000 военнослужащих в Польшу и Румынию, а Франция заявила, что также готова направить войска в последнюю.

Затем Джонсон встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой в Варшаве в рамках более широкого всплеска активности британской дипломатии. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибывает в Москву в четверг, а в пятницу к ней присоединится министр обороны страны Бен Уоллес.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

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