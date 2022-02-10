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Велика Британія готує 1000 військових на випадок кризи з біженцями на тлі російської загрози

Велика Британія готує 1000 військових на випадок кризи з біженцями на тлі російської загрози

Київ • УНН

 • 16529 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Велика Британія привела 1000 військовослужбовців у стан готовності для розгортання у Східній Європі, якщо виникне криза з біженцями, спричинена будь-яким вторгненням Росії в Україну, напередодні поїздки британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона до штаб-квартири НАТО та Польщі у четвер, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Офіційні особи Великої Британії попередили, що у разі вторгнення Росії існує ризик "гуманітарної катастрофи". США попередили, що може статися масове переміщення від 1 до 5 мільйонів людей, причому біженці, найімовірніше, у такому випадку потраплять до Польщі, пише видання.

Велика Британія погодилася направити до Польщі 100 інженерів для забезпечення безпеки її східного кордону у грудні, а раніше цього тижня заявила, що почне направляти ще 350 морських піхотинців на знак солідарності, на тлі того, як 30 000 російських військовослужбовців проводять спільні навчання з Білоруссю.

Велика Британія також запропонувала розгорнути есмінець Type 45, а також HMS Trent у східному Середземномор'ї, направити реактивні літаки ВПС країни до Південної Європи та подвоїти кількість з 900 військовослужбовців, що базуються в Естонії, у складі існуючої бойової групи НАТО.

Пропозиція буде обговорюватися між Джонсоном і Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у межах ширших планів військового альянсу щодо надсилання додаткових сил до Східної Європи. США заявили, що направлять 3000 військовослужбовців до Польщі та Румунії, а Франція заявила, що також готова направити війська до останньої.

Потім Джонсон зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким та президентом Анджеєм Дудою у Варшаві в межах ширшого сплеску активності британської дипломатії. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс прибуває до Москви у четвер, а у п'ятницю до неї приєднається міністр оборони країни Бен Воллес.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

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