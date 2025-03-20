Настрій на мілітаризацію: у кремлі стурбовані, що Європа посилює свої військові можливості
Київ • УНН
У кремлі заявили, що Європа стає "партією війни", оскільки країни ЄС посилюють оборону. ЄС схвалив план переозброєння на 800 млрд євро через загрозу з боку росії.
У кремлі оголосили, що Європа стає нібито "партією війни". На тлі загрози з боку Росії, низка європейських країн зробила заяви, які стосуються подальшого переозброєння і посилення оборони.
Передає УНН із посиланням на рос ЗМІ.
У зв'язку з планами озброєння багатьох європейських держав росія знову звинуватила Європу.
Головним чином сигнали з боку Брюсселя і європейських столиць зараз стосуються планів з мілітаризації Європи, що явно дисонує з настроєм президентів Росії і США шукати шляхи до виходу на мирний процес врегулювання
Це було відповіддю журналістам щодо теми "чи були після розмови президентів рф і США сигнали з боку Брюсселя про готовність почати переговорний процес".
Довідково
На тлі загрози з боку Росії та можливої втрати підтримки з боку США, ЄС дав добро на план переозброєння Європи. Це дозволить інвестувати в оборону до 800 мільярдів євро.
Водночас формується "коаліція охочих" під керівництвом Великої Британії та Франції, яка готова надати Україні гарантії безпеки у разі припинення вогню.
Урсула фон дер Ляйєн заявила, що росія готується до конфліктів з країнами Європи18.03.25, 18:36 • 65237 переглядiв