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Настрій на мілітаризацію: у кремлі стурбовані, що Європа посилює свої військові можливості

Київ • УНН

 • 13717 перегляди

У кремлі заявили, що Європа стає "партією війни", оскільки країни ЄС посилюють оборону. ЄС схвалив план переозброєння на 800 млрд євро через загрозу з боку росії.

Настрій на мілітаризацію: у кремлі стурбовані, що Європа посилює свої військові можливості

У кремлі оголосили, що Європа стає нібито "партією війни". На тлі загрози з боку Росії, низка європейських країн зробила заяви, які стосуються подальшого переозброєння і посилення оборони.

Передає УНН із посиланням на рос ЗМІ.

У зв'язку з планами озброєння багатьох європейських держав росія знову звинуватила Європу.

Головним чином сигнали з боку Брюсселя і європейських столиць зараз стосуються планів з мілітаризації Європи, що явно дисонує з настроєм президентів Росії і США шукати шляхи до виходу на мирний процес врегулювання

сказав речник президента рф путіна дмитро пєсков

Це було відповіддю журналістам щодо теми "чи були після розмови президентів рф і США сигнали з боку Брюсселя про готовність почати переговорний процес".

Довідково

На тлі загрози з боку Росії та можливої втрати підтримки з боку США, ЄС дав добро на план переозброєння Європи. Це дозволить інвестувати в оборону до 800 мільярдів євро.

Водночас формується "коаліція охочих" під керівництвом Великої Британії та Франції, яка готова надати Україні гарантії безпеки у разі припинення вогню.

Урсула фон дер Ляйєн заявила, що росія готується до конфліктів з країнами Європи18.03.25, 18:36 • 65237 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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