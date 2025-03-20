В кремле объявили, что Европа становится якобы "партией войны". На фоне угрозы со стороны России, ряд европейских стран сделал заявления, которые касаются дальнейшего перевооружения и усиления обороны.

Передает УНН со ссылкой на рос СМИ.

В связи с планами вооружения многих европейских государств россия снова обвинила Европу.

Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроением президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования