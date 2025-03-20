Настрой на милитаризацию: в кремле обеспокоены, что Европа усиливает свои военные возможности
Киев • УНН
В кремле заявили, что Европа становится "партией войны", поскольку страны ЕС усиливают оборону. ЕС одобрил план перевооружения на 800 млрд евро из-за угрозы со стороны россии.
В кремле объявили, что Европа становится якобы "партией войны". На фоне угрозы со стороны России, ряд европейских стран сделал заявления, которые касаются дальнейшего перевооружения и усиления обороны.
Передает УНН со ссылкой на рос СМИ.
В связи с планами вооружения многих европейских государств россия снова обвинила Европу.
Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроением президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования
Это было ответом журналистам относительно темы "были ли после разговора президентов рф и США сигналы со стороны Брюсселя о готовности начать переговорный процесс".
Справочно
На фоне угрозы со стороны России и возможной потери поддержки со стороны США, ЕС дал добро на план перевооружения Европы. Это позволит инвестировать в оборону до 800 миллиардов евро.
В то же время формируется "коалиция желающих" под руководством Великобритании и Франции, которая готова предоставить Украине гарантии безопасности в случае прекращения огня.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что россия готовится к конфликтам со странами Европы18.03.25, 18:36 • 65011 просмотров