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Настрой на милитаризацию: в кремле обеспокоены, что Европа усиливает свои военные возможности

Киев • УНН

 • 13711 просмотра

В кремле заявили, что Европа становится "партией войны", поскольку страны ЕС усиливают оборону. ЕС одобрил план перевооружения на 800 млрд евро из-за угрозы со стороны россии.

Настрой на милитаризацию: в кремле обеспокоены, что Европа усиливает свои военные возможности

В кремле объявили, что Европа становится якобы "партией войны". На фоне угрозы со стороны России, ряд европейских стран сделал заявления, которые касаются дальнейшего перевооружения и усиления обороны.

Передает УНН со ссылкой на рос СМИ.

В связи с планами вооружения многих европейских государств россия снова обвинила Европу.

Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроением президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования

сказал пресс-секретарь президента рф путина дмитрий песков

Это было ответом журналистам относительно темы "были ли после разговора президентов рф и США сигналы со стороны Брюсселя о готовности начать переговорный процесс".

Справочно

На фоне угрозы со стороны России и возможной потери поддержки со стороны США, ЕС дал добро на план перевооружения Европы. Это позволит инвестировать в оборону до 800 миллиардов евро.

В то же время формируется "коалиция желающих" под руководством Великобритании и Франции, которая готова предоставить Украине гарантии безопасности в случае прекращения огня.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что россия готовится к конфликтам со странами Европы18.03.25, 18:36 • 65011 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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