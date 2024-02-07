Наслідки атаки на Миколаїв: поліція оприлюднила відео з нагрудних камер патрульних, які прибули першими на місце обстрілу
Київ • УНН
Відео з нагрудних камер української поліції показало наслідки російського ракетного обстрілу Миколаєва, в результаті якого було поранено 6 осіб і пошкоджено близько 20 житлових будинків.
З’явилось відео з бодікамер патрульних поліцейських, які першими приїхали на місце обстрілу у Миколаєві. Відеохронікою вранішніх подій поділилась пресслужба МВС України, передає УНН.
Сьогодні вранці країна-терорист завдала чергового ракетного удару по Миколаєву. Відео з бодікамер патрульних поліцейських, які одними з перших прибули на місце російської атаки
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Раніше в МВС України повідомили, що через ранкові атаку в Миколаєві постраждали шість людей.
В результаті цієї атаки рф у Миколаєві пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них - без дахів. Є пошкодження газових і водопровідних мереж.