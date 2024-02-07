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Последствия атаки на Николаев: полиция обнародовала видео с нагрудных камер патрульных, которые прибыли первыми на место обстрела

Последствия атаки на Николаев: полиция обнародовала видео с нагрудных камер патрульных, которые прибыли первыми на место обстрела

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 16:59  •  15276 просмотра

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Видео с нагрудных камер украинской полиции показало последствия российского ракетного обстрела Николаева, в результате которого были ранены 6 человек и повреждены около 20 жилых домов.

Появилось видео с бодикамер патрульных полицейских, которые первыми приехали на место обстрела в Николаеве. Видеохроникой утренних событий поделилась пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

Сегодня утром страна-террорист нанесла очередной ракетный удар по Николаеву. Видео с бодикамер патрульных полицейских, которые одними из первых прибыли на место российской атаки

- написали под видео правоохранители.

Дополнительно

Ранее в МВД Украины сообщили, что из-за утренней атаки в Николаеве пострадали шесть человек.  

В  результате этой атаки рф в Николаеве повреждены жилые дома.  Около 20 из них - без крыш. Есть повреждения газовых и водопроводных сетей. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
ukrainaУкраина
nikolaevНиколаев
Наслідки атаки на Миколаїв: поліція оприлюднила відео з нагрудних камер патрульних, які прибули першими на місце обстрілу
Aftermath of the attack on Mykolaiv: police release video from body cameras of patrol officers who were the first to arrive at the scene of the attack
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