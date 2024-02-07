Последствия атаки на Николаев: полиция обнародовала видео с нагрудных камер патрульных, которые прибыли первыми на место обстрела
Киев • УНН
Видео с нагрудных камер украинской полиции показало последствия российского ракетного обстрела Николаева, в результате которого были ранены 6 человек и повреждены около 20 жилых домов.
Появилось видео с бодикамер патрульных полицейских, которые первыми приехали на место обстрела в Николаеве. Видеохроникой утренних событий поделилась пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
Сегодня утром страна-террорист нанесла очередной ракетный удар по Николаеву. Видео с бодикамер патрульных полицейских, которые одними из первых прибыли на место российской атаки
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Ранее в МВД Украины сообщили, что из-за утренней атаки в Николаеве пострадали шесть человек.
В результате этой атаки рф в Николаеве повреждены жилые дома. Около 20 из них - без крыш. Есть повреждения газовых и водопроводных сетей.
Последствия атаки на Николаев: полиция обнародовала видео с нагрудных камер патрульных, которые прибыли первыми на место обстрела
Видео с нагрудных камер украинской полиции показало последствия российского ракетного обстрела Николаева, в результате которого были ранены 6 человек и повреждены около 20 жилых домов.
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