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Наша здатність повертати війну додому, в росію: Зеленський відреагував на ураження арсеналів у рф

Наша здатність повертати війну додому, в росію: Зеленський відреагував на ураження арсеналів у рф

Київ • УНН

 • 33952 перегляди

Президент України похвалив військових за ураження російських складів зброї. Зеленський наголосив на важливості здатності "повертати війну додому" та необхідності більшої підтримки від партнерів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ураження арсеналів у рф і відзначив українських військових за влучність, а також наголосив, що це "здатність повертати війну додому, в росію", передає УНН.

"Сьогодні знов варто відзначити наших воїнів за влучність – влучність саме на території ворога. Це те, що змінює ситуацію принципово, – наша здатність повертати війну додому, в росію.

Є чергове ураження арсеналу в росії, і це був значний арсенал для окупанта. Всі наші воїни Сил оборони та безпеки України, які були задіяні, – дякую вам! Збройні Сили України, Служба безпеки України і всі, хто залучався, – молодці!

Також є хороша робота СБУ по ще одному арсеналу російських військ. Це були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб – усе те, що росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій. І я хочу підкреслити: ми це робимо завдяки нашим спроможностям, нашій зброї – без тих засобів, які можуть надати партнери і які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу.

Якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту України, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери, ситуація загалом у війні була б значно краща для нашої безпеки – для безпеки України і всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як ця російська", - сказав Зеленський під час відеозвернення.

Нагадаємо

Сили оборони України завдали ударів по двох військових арсеналах рф. Атаковано об'єкти у Краснодарському краї та Тверській області, зафіксовано пожежі та детонацію боєприпасів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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