Наша здатність повертати війну додому, в росію: Зеленський відреагував на ураження арсеналів у рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ураження арсеналів у рф і відзначив українських військових за влучність, а також наголосив, що це "здатність повертати війну додому, в росію", передає УНН.

"Сьогодні знов варто відзначити наших воїнів за влучність – влучність саме на території ворога. Це те, що змінює ситуацію принципово, – наша здатність повертати війну додому, в росію.

Є чергове ураження арсеналу в росії, і це був значний арсенал для окупанта. Всі наші воїни Сил оборони та безпеки України, які були задіяні, – дякую вам! Збройні Сили України, Служба безпеки України і всі, хто залучався, – молодці!

Також є хороша робота СБУ по ще одному арсеналу російських військ. Це були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб – усе те, що росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій. І я хочу підкреслити: ми це робимо завдяки нашим спроможностям, нашій зброї – без тих засобів, які можуть надати партнери і які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу.

Якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту України, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери, ситуація загалом у війні була б значно краща для нашої безпеки – для безпеки України і всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як ця російська", - сказав Зеленський під час відеозвернення.

Нагадаємо

Сили оборони України завдали ударів по двох військових арсеналах рф. Атаковано об'єкти у Краснодарському краї та Тверській області, зафіксовано пожежі та детонацію боєприпасів.