Наша способность возвращать войну домой, в Россию: Зеленский отреагировал на поражение арсеналов в рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поражение арсеналов в РФ и отметил украинских военных за меткость, а также подчеркнул, что это "способность возвращать войну домой, в Россию", передает УНН.

"Сегодня вновь стоит отметить наших воинов за меткость - меткость именно на территории врага. Это то, что меняет ситуацию принципиально, - наша способность возвращать войну домой, в Россию.

Есть очередное поражение арсенала в России, и это был значительный арсенал для оккупанта. Все наши воины Сил обороны и безопасности Украины, которые были задействованы, - спасибо вам! Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины и все, кто привлекался, - молодцы!

Также есть хорошая работа СБУ по еще одному арсеналу российских войск. Это были хранилища российских тактических ракет и управляемых авиабомб - все то, что россия использует для террора против наших городов, наших позиций. И я хочу подчеркнуть: мы это делаем благодаря нашим возможностям, нашему оружию - без тех средств, которые могут предоставить партнеры и которые могут значительно ускорить завершение этой войны благодаря уничтожению российского наступательного потенциала.

Если бы мы могли всю нашу меткость направить для защиты Украины, если бы для этого было достаточно ракет и разрешений, которые могут предоставить партнеры, ситуация в целом в войне была бы значительно лучше для нашей безопасности - для безопасности Украины и всех в мире, кто не хочет существовать в условиях таких агрессий, как эта российская", - сказал Зеленский во время видеообращения.

Напомним

Силы обороны Украины нанесли удары по двум военным арсеналам рф. Атакованы объекты в Краснодарском крае и Тверской области, зафиксированы пожары и детонация боеприпасов.