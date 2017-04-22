Наркоділків із Дніпра затримали у Запоріжжі з великою партією наркотиків

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. Вчора, близько 17:40 у балці між зупинками громадського транспорту Площа ім. Пушкіна та вул.Гагаріна, патрульні затримали двох молодиків, які робили закладки з наркотиками. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Запоріжжя, передає УНН.

Патрульні поліцейські помітили двох молодих осіб з пакетами, які вели себе підозріло. Під час спілкування з правоохоронцями вони помітно нервували. Поліцейські запропонували їм провести поверхневий огляд, як один з хлопців штовхнув патрульного і спробував втекти в напрямку вул.Перемоги. Під час втечі, зловмисник приховав біля одного з будинків коробку від ноутбука. Копи викликали на допомогу один екіпаж патрульних і втікач був затриманий.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Вознесенівського райвідділу нацполіції.

“У затриманих в балці при собі були пакет з 75 баночками і 30 пластиковими контейнерами з речовиною коричневого кольору, а в барсетці лежали ще 6 контейнерів з таким же речовиною і мобільний телефон Samsung, IMEI якого складався лише з нулів. В коробці від ноутбука, яку сховав інший громадянин, перебувало 275 баночок з речовиною коричневого кольору, а в його рюкзаку знайшли 114 баночок і 48 контейнерів з цією речовиною, 3 мобільних телефони Samsung, телефон Nokia, стартовий пакет, одяг, зіп-пакет з речовиною „Нацвай“, гроші в сумі 11тис. 200грн, блокнот з нотатками”, — повідомили в поліції.

Пізніше правоохоронці провели обшуки і на місці тимчасового проживання дніпровських зловмисників — у хостелі на вул. Гагаріна. Там було знайдено речовину коричневого та білого кольорів у подвійних капсулах ємністю по 0,5 мг в загальній кількості 22 капсули. За словами затриманих, речовина коричневого кольору — це ацетильований опій, а вони робили закладки. Вартість 1 контейнера складає 150 грн, а 1 баночка коштує 300 грн.

Нагадаємо, 19 квітня підозрюваного в контрабанді наркотиків взяли під варту в Івано-Франківську.

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