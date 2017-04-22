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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26899 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91327 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146823 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112957 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114245 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111124 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Наркодельцов из Днепра задержали в Запорожье с крупной партией наркотиков

Наркодельцов из Днепра задержали в Запорожье с крупной партией наркотиков

Киев  •  УНН

 • 13429 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. Вчера, около 17:40 в балке между остановками общественного транспорта Площадь им.Пушкина и  ул.Гагарина, патрульные задержали двух молодых людей, которые делали закладки с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожье, передает УНН.

Патрульные полицейские заметили двух молодых людей с пакетами, которые вели себя подозрительно. Во время общения с правоохранителями они заметно нервничали. Полицейские предложили молодым людям провести поверхностный осмотр, тогда один из парней толкнул патрульного и попытался скрыться в направлении ул.Победы. Во время побега, злоумышленник спрятал возле одного из домов коробку от ноутбука. Копы вызвали на помощь еще один экипаж патрульных и беглец был задержан.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Вознесеновского райотдела нацполиции.

“У задержанных в балке при себе были пакет с 75 баночками и 30 пластиковыми контейнерами с веществом коричневого цвета, а в барсетке лежали еще 6 контейнеров с таким же веществом и мобильный телефон Samsung, IMEI которого состоял только из нулей. В коробке от ноутбука, которую спрятал другой гражданин, находилось 275 баночек с веществом коричневого цвета, а в его рюкзаке нашли 114 баночек и 48 контейнеров с этим веществом, 3 мобильных телефона Samsung, телефон Nokia, стартовый пакет, одежда, зип-пакет с веществом „Нацвай“, деньги на общую сумму 11 тыс. 200грн, блокнот с заметками ”, - сообщили в полиции.

Позже правоохранители провели обыски и на месте временного проживания днепровских злоумышленников — в хостеле на ул.Гагарина. Там было найдено вещество коричневого и белого цветов в двойных капсулах емкостью 0,5мг в общей сложности 22 капсулы. По словам задержанных, вещество коричневого цвета — это ацетилированный опий, а они делали закладки. Стоимость 1 контейнера составляет 150 грн, а 1 баночка стоит 300 грн.

Напомним, 19 апреля подозреваемого в контрабанде наркотиков взяли под стражу в Ивано-Франковске .

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