Наркодельцов из Днепра задержали в Запорожье с крупной партией наркотиков

Патрульные полицейские заметили двух молодых людей с пакетами, которые вели себя подозрительно. Во время общения с правоохранителями они заметно нервничали. Полицейские предложили молодым людям провести поверхностный осмотр, тогда один из парней толкнул патрульного и попытался скрыться в направлении ул.Победы. Во время побега, злоумышленник спрятал возле одного из домов коробку от ноутбука. Копы вызвали на помощь еще один экипаж патрульных и беглец был задержан.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Вознесеновского райотдела нацполиции.

“У задержанных в балке при себе были пакет с 75 баночками и 30 пластиковыми контейнерами с веществом коричневого цвета, а в барсетке лежали еще 6 контейнеров с таким же веществом и мобильный телефон Samsung, IMEI которого состоял только из нулей. В коробке от ноутбука, которую спрятал другой гражданин, находилось 275 баночек с веществом коричневого цвета, а в его рюкзаке нашли 114 баночек и 48 контейнеров с этим веществом, 3 мобильных телефона Samsung, телефон Nokia, стартовый пакет, одежда, зип-пакет с веществом „Нацвай“, деньги на общую сумму 11 тыс. 200грн, блокнот с заметками ”, - сообщили в полиции.

Позже правоохранители провели обыски и на месте временного проживания днепровских злоумышленников — в хостеле на ул.Гагарина. Там было найдено вещество коричневого и белого цветов в двойных капсулах емкостью 0,5мг в общей сложности 22 капсулы. По словам задержанных, вещество коричневого цвета — это ацетилированный опий, а они делали закладки. Стоимость 1 контейнера составляет 150 грн, а 1 баночка стоит 300 грн.

Напомним, 19 апреля подозреваемого в контрабанде наркотиков взяли под стражу в Ивано-Франковске .