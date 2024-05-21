Нардепи провалили спроби викликати до парламенту урядовців: що відомо
Київ • УНН
Депутати не змогли викликати першого віце-прем'єр-міністра Юлію Свириденко, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умерова до парламенту через недостатню кількість голосів.
Народні депутати провалили спроби викликати до парламенту першого віце-премʼєра - міністра економіки Юлію Свириденко, щоб заслухати питання бронювання громадян, а також Прем’єр-міністра Денис Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова щодо питання фортифікацій. Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, передає УНН.
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"Дмитро Разумков виніс на голосування пропозицію по виклику першого віце-премʼєра Свириденко Юлію по питанню бронювання. Питання набрало 132 з 150 необхідних голосів. Тобто не прийнято", - повідомив Железняк.
Водночас нардеп Гончаренко повідомив, що парламентарі провалили голосування щодо виклику прем’єр-міністра Денис Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова щодо питання фортифікацій. За його словами, відповідне рішення набрало 118 голосів.
Окрім того, Железняк зазначив, що, ймовірно, у п’ятницю у Раді буде заслухана доповідь очільника Бюро економічної безпеки.
"По виклику у Раду очільника БЕБ (спеціально таке формулювання, так як хто на цьому тиждень очолює БЕБ не знаємо). Головуючий: "Направили запрошення і на погоджувальній раді визначимо на який день запросимо - скоріш за все пʼятниця після години запитань до уряду", - зазначив Железняк.
Нагадаємо
8 травня народні депутати викликали до Верховної Ради керівника Бюро економічної безпеки Сергія Перхуна на тлі обшуків у CEO Club.