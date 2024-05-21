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Нардепы провалили попытки вызвать в парламент членов правительства: что известно

Нардепы провалили попытки вызвать в парламент членов правительства: что известно

Киев  •  УНН

21 мая 2024, 10:24  •  11307 просмотра

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Депутаты не смогли вызвать первого вице-премьер-министра Юлию Свириденко, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова в парламент из-за недостаточного количества голосов.

Народные депутаты провалили попытки вызвать в парламент первого вице-премьера - министра экономики Юлию Свириденко, чтобы заслушать вопрос бронирования граждан, а также Премьер-министра Денис Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова по вопросу фортификаций. Об этом сообщают народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

"Дмитрий Разумков вынес на голосование предложение по вызову первого вице-премьера Свириденко Юлию по вопросу бронирования. Вопрос набрал 132 из 150 необходимых голосов. То есть не принят", - сообщил Железняк.

В то же время нардеп Гончаренко сообщил, что парламентарии провалили голосование по вызову Премьер-министра Денис Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова по вопросу фортификаций. По его словам, соответствующее решение набрало 118 голосов.

Кроме того, Железняк отметил, что, вероятно, в пятницу в Раде будет заслушан доклад главы Бюро экономической безопасности.

"По вызову в Раду руководителя БЭБ (специально такая формулировка, так как кто на этой неделе возглавляет БЭБ не знаем). Председательствующий: "Направили приглашение и на согласительном совете определим, на какой день пригласим, - скорее всего, пятница после часа вопросов к правительству", - отметил Железняк.

Напомним

8 мая народные депутаты вызвали в Верховную Раду руководителя Бюро экономической безопасности Сергея Перхуна на фоне обысков в CEO Club.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
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