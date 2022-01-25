Нардеп Дмитрук влаштував погром в Одеській міськраді. Постраждало троє охоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. В Одеській міській раді сталася сутичка між нардепом Артемом Дмитруком, його помічниками та прибічниками з муніципальною охороною, які не пропустили їх до зали де тривало засідання земельної комісії. В результаті постраждало троє охоронців. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Одеської області.
Цитата
"Попередньо встановлено, що сутичка сталася між депутатом Верховної Ради України, його помічниками та прибічниками з муніципальною охороною, яка не пропустила людей, що супроводжували народного обранця, до зали засідань. В результаті конфлікту постраждало троє охоронців", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що зараз на місці працюють поліцейські, які опитують свідків та учасників конфлікту та проводять першочергові слідчі дії.
"Подію кваліфіковано як хуліганство за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують забезпечувати правопорядок на місці події", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Артем Дмитрук – народний депутат, який потрапив до Верховної Ради як висуванець від партії Слуга народу. У листопаді 2021 року з фракції його виключили.