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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Нардеп Дмитрук влаштував погром в Одеській міськраді. Постраждало троє охоронців

Нардеп Дмитрук влаштував погром в Одеській міськраді. Постраждало троє охоронців

Київ • УНН

 • 20794 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. В Одеській міській раді сталася сутичка між нардепом Артемом Дмитруком, його помічниками та прибічниками з муніципальною охороною, які не пропустили їх до зали де тривало засідання земельної комісії. В результаті постраждало троє охоронців. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Одеської області.

Цитата

"Попередньо встановлено, що сутичка сталася між депутатом Верховної Ради України, його помічниками та прибічниками з муніципальною охороною, яка не пропустила людей, що супроводжували народного обранця, до зали засідань. В результаті конфлікту постраждало троє охоронців", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зараз на місці працюють поліцейські, які опитують свідків та учасників конфлікту та проводять першочергові слідчі дії.

"Подію кваліфіковано як хуліганство за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують забезпечувати правопорядок на місці події", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Артем Дмитрук – народний депутат, який потрапив до Верховної Ради як висуванець від партії Слуга народу. У листопаді 2021 року з фракції його виключили.

Українські Національні Новини

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