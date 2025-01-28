Наразі відсутні підстави для застосування персональних санкцій до Портнова: Шмигаль у відповідь на петицію

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі немає підстав для застосування персональних санкцій до ексзаступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це йдеться у відповіді на петицію №41/007617-24еп, передає УНН.

Деталі

За результатами опрацювання зазначеного доручення Мінекономіки прийшло до висновку, що петиція не містить обставин, що можуть розглядатися як підстави для застосування санкцій згідно із законом. При цьому рішення Сполучених Штатів Америки про застосування санкцій не є визначеною законом підставою для застосування санкцій - йдеться у відповідь на петицію.

В петиції просилося винести на розгляд РНБО пропозиції про застосування персональних санкцій до Андрія Володимировича Портнова - керівника Головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Віктора Януковича та заступник глави адміністрації президента України з 2010 по 2014 роки. В петиції наголошувалося, що у 2021 році США наклали санкції на Портонова за те, що "він вживав заходів для контролю над українською судовою системою, впливав на відповідне законодавство, намагався поставити лояльних чиновників на вищі суддівські посади та купувати судові рішення".

У середині 2019 року Портнов змовився з високопоставленим українським урядовцем, щоб сформувати вищі правові інститути країни на свою користь і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов брав участь у спробі вплинути на Генеральну прокуратуру України - йдеться в петиції.

Також у відповіді Шмигаль зазначив, що МВС, Національною поліцією, БЕБ, Національним антикорупційним бюро, СБУ повідомлено Мінекономіки про відсутність на даний час інформації щодо наявності підстав для застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до зазначеної у петиції фізичної особи.

Крім того, петиція також не містить відомостей, що свідчать про терористичну діяльність Портнова.

Доповнення

Андрій Портнов - український проросійський політик і юрист. Під час Євромайдану був дотичний до прийняття "законів 16 січня". Одразу після Євромайдану, у 20-х числах лютого 2014 року виїхав з України. У 2014-2015 роках перебував під санкціями Європейського Союзу. Жив у росії, потім переїхав до Австрії, займався адвокатською діяльністю. 19 травня 2019 року повернувся в Україну. 15 січня 2020 року Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким визнав, що Андрій Портнов проживав останні 5 років на території України.

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