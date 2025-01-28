Сейчас отсутствуют основания для применения персональных санкций к Портнову: Шмыгаль в ответ на петицию

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока нет оснований для применения персональных санкций к экс-заместителю главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрею Портнову. Об этом говорится в ответе на петицию №41/007617-24еп, передает УНН.

Детали

По результатам обработки указанного поручения Минэкономики пришло к выводу, что петиция не содержит обстоятельств, которые могут рассматриваться как основания для применения санкций согласно закону. При этом решение Соединенных Штатов Америки о применении санкций не является определенным законом основанием для применения санкций