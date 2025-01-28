Сейчас отсутствуют основания для применения персональных санкций к Портнову: Шмыгаль в ответ на петицию
Киев • УНН
Премьер-министр заявил об отсутствии оснований для санкций против Портнова, несмотря на петицию. Правоохранительные органы не предоставили доказательств для ограничительных мер в отношении экс-заместителя главы АП времен Януковича.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока нет оснований для применения персональных санкций к экс-заместителю главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрею Портнову. Об этом говорится в ответе на петицию №41/007617-24еп, передает УНН.
Детали
По результатам обработки указанного поручения Минэкономики пришло к выводу, что петиция не содержит обстоятельств, которые могут рассматриваться как основания для применения санкций согласно закону. При этом решение Соединенных Штатов Америки о применении санкций не является определенным законом основанием для применения санкций
В петиции просилось вынести на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций к Андрею Владимировичу Портнову - руководителю Главного управления по вопросам судоустройства администрации президента Виктора Януковича и заместителю главы администрации президента Украины с 2010 по 2014 годы. В петиции отмечалось, что в 2021 году США наложили санкции на Портонова за то, что «он принимал меры для контроля над украинской судебной системой, влиял на соответствующее законодательство, пытался поставить лояльных чиновников на высшие судейские должности и покупать судебные решения».
В середине 2019 года Портнов сговорился с высокопоставленным украинским чиновником, чтобы сформировать высшие правовые институты страны в свою пользу и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов участвовал в попытке повлиять на Генеральную прокуратуру Украины
Также в ответе Шмыгаль отметил, что МВД, Национальной полицией, БЭБ, Национальным антикоррупционным бюро, СБУ сообщено Минэкономики об отсутствии в настоящее время информации о наличии оснований для применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к указанному в петиции физическому лицу.
Кроме того, петиция также не содержит сведений, свидетельствующих о террористической деятельности Портнова.
Дополнение
Андрей Портнов - украинский пророссийский политик и юрист. Во время Евромайдана был причастен к принятию «законов 16 января». Сразу после Евромайдана, в 20-х числах февраля 2014 года выехал из Украины. В 2014-2015 годах находился под санкциями Европейского Союза. Жил в России, затем переехал в Австрию, занимался адвокатской деятельностью. 19 мая 2019 года вернулся в Украину. 15 января 2020 года Печерский суд Киева принял решение, которым признал, что Андрей Портнов проживал последние 5 лет на территории Украины.
Напомним,
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