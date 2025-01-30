"Наостанок гучно грюкнути дверима": де дивитися матч заключного туру Ліги Європи "Динамо" - "РФШ", фаворит букмекерів, останні приготування

Сьогодні, 30 січня, о 22:00 за київським часом у німецькому Гамбурзі на стадіоні Фолькспаркштадіон, київське "Динамо" зустрінеться із латвійським "РФШ" в рамках заключного 8-го туру групового етапу Ліги Європи. УНН розповідає, де дивитися матч, хто фаворит букмекерів, останні новини із табору команд.

Стадіон, суддівська бригада, трансляція

На матчі працюватиме бригада арбітрів з Ізраїлю на чолі з 43-річним Орелом Грінфельдом. Грінфельдом дуже відомий українським вболівальникам. Зокрема, у цьому сезоні він працював на матчі 4-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів "Шахтар" - "Янг Бойз", в якому донеччани перемогли - 2:1. У жовтні 2022-го він фіксував нічию "Шахтаря" і "Реала" (1:1) у групі Ліги Чемпіонів.

Також він судив матч "Динамо" - "АЗ" у кваліфікації ЛЧ сезону 2021/22, коли кияни перемогли - 2:1. Восени 2016 року обслуговував матч "Зоря" - "Манчестер Юнайтед" (0:1), а також у тому ж році працював на матчі "Ворскла" - "Локомотива" (2:3) у кваліфікації Ліги Європи.

Вже відомо, що динамівці зіграють у своєму основному комплекті білого кольору. Динамівський голкіпер зіграє у жовтому. Гості проведуть матч у чорному комплекті, воротар зіграє у формі темно-зеленого кольору.

Букмекери віддають перевагу "Динамо", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом 1,89. На перемогу "РФШ" дають коефіцієнт - 4,15. На нічию можна поставити з коефіцієнтом - 3,7.

Поєдинок у прямому ефірі покаже сервіс Мегого.

Попередні поєдинки, представлення суперника

В минулому турі київське "Динамо" вирвало нічию у турецького "Галатасараю" (3:3), програючи по ходу поєдинку 3:1. Однак, ця нічия не дозволила підопічним Олександра Шовковського піднятися з останнього місця турнірної таблиці.

Перші очки в Лізі Європи: київське “Динамо” вирвало нічию у “Галатасарая”

"РФШ" - заснований 19 травня 2005 року. За свою історію ставав чемпіоном Латвії (2021, 2023, 2024), срібним призером (2019, 2020), бронзовим призером (2018, 2022); володар Кубка Латвії (2019, 2021, 2024), володар Кубка Вищої ліги (2017, 2018).

"РФШ" з 5 очками розташовується на 30 місці, маючи у своєму активі 1 перемогу, дві нічиї та 4 поразки. До слова, в 7-му турі Ліги Європи "РФШ" створив сенсацію, мінімально обігравши вдома нідерландський "Аякс" - 1:0.

Головним тренером є 44-річний латвійський спеціаліст Віктор Мороз. Генеральним директором команди є знайомий вболівальникам київського "Динамо" Маріс Верпаковскіс, який виступав на позиції форварда за киян 8 років - з 2003 року по 2011.

Перед поєдинком Верпаковскіс розповів, що йому завжди зустрічатися з колишніми клубами, зокрема з київським "Динамо".

Я провів там стільки часу, познайомився з багатьма людьми. Нинішній тренерський штаб "Динамо" майже повністю складається з моїх колишніх одноклубників. Я зустрічався з кількома представниками "біло-синіх" перед жеребкуванням Ліги Європи, ми вже тоді говорили, що було б цікаво, якби нашим клубам випало грати між собою. На жаль, ми не зможемо зіграти цю гру в Києві. Ситуація така через війну. Проте ми вже грали між собою товариські матчі, приємно, що тепер ми зможемо зустрітися в офіційній грі високого рівня, - сказав Верпаковскіс.

Він порівняв "Динамо" за часів його виступів у клубі та нинішнє.

Різниця між тим "Динамо" і нинішнім? Звичайно, за складом це абсолютно різні команди, але справа не в цьому. Треба визнати, що нинішнє "Динамо" не те, яким було років 10−15 тому. Важко запрошувати сильних легіонерів, які приїздили раніше, і фінансово ситуація вже не така. Читаючи українську пресу, я бачу прогнози, що після війни "Динамо" повернеться на попередній рівень. Зараз ми бачимо, що в єврокубках все йде важко. В чемпіонаті України вони почили дуже добре цей сезон, мають перевагу над "Шахтарем", який, натомість, непогано виступає в Лізі чемпіонів. Київське "Динамо" - це великий бренд в Україні. Як я бачу в українських ЗМІ, на них також чиниться великий тиск за результати у Лізі Європи. Перед киянами ставили майже конкретну задачу — обіграти нас, РФШ, в останній грі, щоб не залишитися останніми в турнірній таблиці. Ну а зараз так склалося, що "Динамо" вже не може обігнати нас у таблиці, навіть теоретично - додав Верпаковскіс.

Також він поділився думкою, ким бачив нинішнього тренера "Динамо" після завершення кар’єри.

Я бачив його більше поза футболом: політиком, телеведучим, щось таке. У Саші непогано виходить. Вболівальники можуть бути незадоволені грою в Лізі Європи, але є об'єктивні причини. Війна, фінанси, відсутність якісних легіонерів. Якщо Саша виграє для Динамо чемпіонат – питань до нього взагалі ніяких не повинно бути. Як колишній гравець і вболівальник Динамо я вірю, що у нього вийде, – зазначив Маріс.

Перед матчем

Напередодні матчу тренер киян Олександр Шовковський розповів, чого очікує перед майбутнім матчем. Зокрема, за його словами, в поєдинку не зіграють Денис Попов, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Бражко та Владислав Дубінчак.

Так, у нас є кадрові проблеми. На жаль, не дуже приємні - ми не можемо розраховувати на декількох гравців, які претендують на потрапляння до основного складу. Це не додає нам балів. Але в нас команда, і ми готуємося до майбутньої гри - сказав Шовковський.

Зазначимо, що вчора, 29 січня, стало відомо, що голкіпер київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан після 16 років покинув столичний колектив. Кіпер підписав 2,5-річний контракт із аравійський "Аль-Шабаб".

Голкіпер “Динамо” Бущан перебрався до аравійського “Аль-Шабаб”

Скоріше за все, місце у воротах займе 23-річний Руслан Нещерет, який грав у попередньому матчі проти "Галатасараю".

Шовковський також розповів, як мотивує команду на останній матч у Лізі Європи, враховуючи, що турнірних завдань у вас уже немає.

Ми відверто провалили цей турнір, об'єктивно кажучи. Я казав хлопцям про те, що вони в кожній грі мають доводити в першу чергу те, що такий збіг обставин, що стався, - це випадковість. У нас є своє обличчя, ми можемо змінюватися за тих чи інших обставин, але бажання, внутрішня мотивація команди, а також мотивація кожного гравця окремо мають бути на найвищому рівні. Ця гра з турнірної точки зору не має значення, а з точки зору іміджу - має велике принципове значення, - сказав коуч.

Віце-капітан киян Андрій Ярмоленко перед матчем заявив, що сьогодні киянам необхідно перемагати.

Сподіваюся на це. Тому що грати офіційні ігри для мене особисто, як для футболіста, набагато краще, ніж товариські матчі. Напевно, треба бути чесними перед уболівальниками й казати все як є, що ми провалили виступ у Лізі Європи, не досягли результату, тому зараз маємо таку ситуацію. Потрібно завтра виходити та грати за честь клубу, оскільки "Динамо" не може пройти єврокубковий турнір без жодної перемоги, - сказав Ярмоленко.

Тренер "РФШ" Віктор Мороз заявив, що буде радий зіграти проти такого легендарного клубу, як київське "Динамо", та ще й у такому статусному турнірі, як Ліга Європи.

Для нас дуже важливо проводити поєдинки такого рівня. Тож можу сказати тільки найтепліші слова і про нашого суперника, і про такі матчі загалом. Ми дуже щасливі бути тут. Ми розуміємо, що зіткнемося з дуже серйозною командою. Своїх суперників ми завжди аналізуємо найсерйознішим чином. І київське "Динамо" винятком не стало. Рік тому ми грали проти "Динамо" в Туреччині під час міжсезонної підготовки Багато футболістів, які зараз присутні у складах "Динамо" і "РФШ", брали участь у тому спарингу. Днями я переглянув цей матч: хотів зрозуміти, як змінився відтоді наш суперник, як тепер нам потрібно проти нього зіграти, - заявив Мороз.

Що очікувати?

Зазначимо, що раніше команди зустрічалися лише в товариських матчах на передсезонних зборах. Взимку 2022-го "біло-сині" здобули перемогу - 2:1 (голи у динамівців на рахунку Владислава Ваната та Миколи Шапаренка), а минулої зими динамівці мінімально переграли опонента завдяки єдиному голу Шапаренка з пенальті.

Обидві команди вже не мають турнірних амбіцій, адже, навіть якщо "РФШ" переможе, то все одно не зможе кваліфікуватися до 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи. Кияни ж, які вже також вилетіли з турніру, намагатимуться здобути бодай одну перемогу в турнірі, щоб завершити виступи на мажорній ноті.