"Напоследок громко хлопнуть дверью": где смотреть матч заключительного тура Лиги Европы "Динамо" - "РФШ", фаворит букмекеров, последние приготовления

Сегодня, 30 января, в 22:00 по киевскому времени в немецком Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион, киевское «Динамо» встретится с латвийским «РФШ» в рамках заключительного 8-го тура группового этапа Лиги Европы. УНН рассказывает, где смотреть матч, кто фаворит букмекеров, последние новости из лагеря команд.

Стадион, судейская бригада, трансляция

На матче будет работать бригада арбитров из Израиля во главе с 43-летним Орелом Гринфельдом. Гринфельд очень известен украинским болельщикам. В частности, в этом сезоне он работал на матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов «Шахтер» - «Янг Бойз», в котором дончане победили - 2:1. В октябре 2022-го он фиксировал ничью «Шахтера» и «Реала» (1:1) в группе Лиги Чемпионов.

Также он судил матч «Динамо» - «АЗ» в квалификации ЛЧ сезона 2021/22, когда киевляне победили - 2:1. Осенью 2016 года обслуживал матч «Заря» - «Манчестер Юнайтед» (0:1), а также в том же году работал на матче «Ворскла» - «Локомотива» (2:3) в квалификации Лиги Европы.

Уже известно, что динамовцы сыграют в своем основном комплекте белого цвета. Динамовский голкипер сыграет в желтом. Гости проведут матч в черном комплекте, вратарь сыграет в форме темно-зеленого цвета.

Букмекеры отдают предпочтение «Динамо», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,89. На победу «РФШ» дают коэффициент - 4,15. На ничью можно поставить с коэффициентом - 3,7.

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Предварительные поединки, представление соперника

В прошлом туре киевское «Динамо» вырвало ничью у турецкого «Галатасарая» (3:3), проигрывая по ходу поединка 3:1. Однако, эта ничья не позволила подопечным Александра Шовковского подняться с последнего места турнирной таблицы.

Первые очки в Лиге Европы: киевское "Динамо" вырвало ничью у "Галатасарая"

«РФШ» - основан 19 мая 2005 года. За свою историю становился чемпионом Латвии (2021, 2023, 2024), серебряным призером (2019, 2020), бронзовым призером (2018, 2022); обладатель Кубка Латвии (2019, 2021, 2024), обладатель Кубка Высшей лиги (2017, 2018).

«РФШ» с 5 очками располагается на 30 месте, имея в своем активе 1 победу, две ничьи и 4 поражения. К слову, в 7-м туре Лиги Европы «РФШ» сотворил сенсацию, минимально обыграв дома нидерландский «Аякс» - 1:0.

Главным тренером является 44-летний латвийский специалист Виктор Мороз. Генеральным директором команды является знакомый болельщикам киевского «Динамо» Марис Верпаковскис, который выступал на позиции форварда за киевлян 8 лет - с 2003 года по 2011.

Перед поединком Верпаковскис рассказал, что ему всегда встречаться с бывшими клубами, в частности с киевским «Динамо».

Я провел там столько времени, познакомился со многими людьми. Нынешний тренерский штаб «Динамо» почти полностью состоит из моих бывших одноклубников. Я встречался с несколькими представителями «бело-синих» перед жеребьевкой Лиги Европы, мы уже тогда говорили, что было бы интересно, если бы нашим клубам выпало играть между собой. К сожалению, мы не сможем сыграть эту игру в Киеве. Ситуация такая из-за войны. Однако мы уже играли между собой товарищеские матчи, приятно, что теперь мы сможем встретиться в официальной игре высокого уровня, - сказал Верпаковскис.

Он сравнил «Динамо» во времена его выступлений в клубе и нынешнее.

Разница между тем «Динамо» и нынешним? Конечно, по составу это абсолютно разные команды, но дело не в этом. Надо признать, что нынешнее «Динамо» не то, каким было лет 10-15 назад. Трудно приглашать сильных легионеров, которые приезжали раньше, и финансово ситуация уже не такая. Читая украинскую прессу, я вижу прогнозы, что после войны «Динамо» вернется на прежний уровень. Сейчас мы видим, что в еврокубках все идет тяжело. В чемпионате Украины они закончили очень хорошо этот сезон, имеют преимущество над «Шахтером», который, зато неплохо выступает в Лиге чемпионов. Киевское «Динамо» - это большой бренд в Украине. Как я вижу в украинских СМИ, на них также оказывается большое давление за результаты в Лиге Европы. Перед киевлянами ставили почти конкретную задачу - обыграть нас, РФШ, в последней игре, чтобы не остаться последними в турнирной таблице. Ну а сейчас так сложилось, что «Динамо» уже не может обогнать нас в таблице, даже теоретически - добавил Верпаковскис.

Также он поделился мнением, кем видел нынешнего тренера «Динамо» после завершения карьеры.

Я видел его больше вне футбола: политиком, телеведущим, что-то такое. У Саши неплохо получается. Болельщики могут быть недовольны игрой в Лиге Европы, но есть объективные причины. Война, финансы, отсутствие качественных легионеров. Если Саша выиграет для Динамо чемпионат - вопросов к нему вообще никаких не должно быть. Как бывший игрок и болельщик Динамо я верю, что у него получится, - отметил Марис.

Перед матчем

Накануне матча тренер киевлян Александр Шовковский рассказал, чего ожидает перед предстоящим матчем. В частности, по его словам, в поединке не сыграют Денис Попов, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Бражко и Владислав Дубинчак.

Да, у нас есть кадровые проблемы. К сожалению, не очень приятные - мы не можем рассчитывать на нескольких игроков, которые претендуют на попадание в основной состав. Это не добавляет нам баллов. Но у нас команда, и мы готовимся к предстоящей игре - сказал Шовковский.

Отметим, что вчера, 29 января, стало известно, что голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан после 16 лет покинул столичный коллектив. Кипер подписал 2,5-летний контракт с аравийским «Аль-Шабаб».

Голкипер "Динамо" Бущан перебрался в аравийский "Аль-Шабаб"

Скорее всего, место в воротах займет 23-летний Руслан Нещерет, который играл в предыдущем матче против «Галатасарая».

Шовковский также рассказал, как мотивирует команду на последний матч в Лиге Европы, учитывая, что турнирных задач у вас уже нет.

Мы откровенно провалили этот турнир, объективно говоря. Я говорил ребятам о том, что они в каждой игре должны доказывать в первую очередь то, что такое стечение обстоятельств, которое произошло, - это случайность. У нас есть свое лицо, мы можем меняться при тех или иных обстоятельствах, но желание, внутренняя мотивация команды, а также мотивация каждого игрока в отдельности должны быть на самом высоком уровне. Эта игра с турнирной точки зрения не имеет значения, а с точки зрения имиджа - имеет большое принципиальное значение, - сказал коуч.

Вице-капитан киевлян Андрей Ярмоленко перед матчем заявил, что сегодня киевлянам необходимо побеждать.

Надеюсь на это. Потому что играть официальные игры для меня лично, как для футболиста, гораздо лучше, чем товарищеские матчи. Наверное, надо быть честными перед болельщиками и говорить все как есть, что мы провалили выступление в Лиге Европы, не достигли результата, поэтому сейчас имеем такую ситуацию. Нужно завтра выходить и играть за честь клуба, поскольку «Динамо» не может пройти еврокубковый турнир без единой победы, - сказал Ярмоленко.

Тренер «РФШ» Виктор Мороз заявил, что будет рад сыграть против такого легендарного клуба, как киевское «Динамо», да еще и в таком статусном турнире, как Лига Европы.

Для нас очень важно проводить поединки такого уровня. Поэтому могу сказать только самые теплые слова и о нашем сопернике, и о таких матчах в целом. Мы очень счастливы быть здесь. Мы понимаем, что столкнемся с очень серьезной командой. Своих соперников мы всегда анализируем самым серьезным образом. И киевское «Динамо» исключением не стало. Год назад мы играли против «Динамо» в Турции во время межсезонной подготовки Многие футболисты, которые сейчас присутствуют в составах «Динамо» и «РФШ», участвовали в том спарринге. На днях я пересмотрел этот матч: хотел понять, как изменился с тех пор наш соперник, как теперь нам нужно против него сыграть, - заявил Мороз.

Что ожидать?

Отметим, что ранее команды встречались лишь в товарищеских матчах на предсезонных сборах. Зимой 2022-го «бело-синие» одержали победу - 2:1 (голы у динамовцев на счету Владислава Ваната и Николая Шапаренко), а прошлой зимой динамовцы минимально переиграли оппонента благодаря единственному голу Шапаренко с пенальти.

Обе команды уже не имеют турнирных амбиций, ведь, даже если «РФШ» победит, то все равно не сможет квалифицироваться в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Киевляне же, которые уже также вылетели из турнира, будут пытаться одержать хотя бы одну победу в турнире, чтобы завершить выступления на мажорной ноте.