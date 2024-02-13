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Намагаються відвернути увагу від своїх втрат: Тарнавський спростовував російські фейки про удар по полігону ЗСУ на Донеччині

Намагаються відвернути увагу від своїх втрат: Тарнавський спростовував російські фейки про удар по полігону ЗСУ на Донеччині

Київ • УНН

 • 23227 перегляди

Генерал-бригадний генерал Олександр Тарнавський спростував російські заяви про завдання удару по українському полігону і заявив, росіяни намагаються фейками відвернути увагу від своїх масштабних втрат на Таврійському напрямку.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський на своєму Telegram-каналі спростував заяви росіян щодо ймовірного ракетного удару по полігону Сил оборони на Донеччині. Про це з посиланням на заяву Тарнавського пише УНН.

Деталі

Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО

 - заявив Тарнавський. 

За його словами, окупанти намагаються відвернути увагу  від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку.

Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5-го до 11 лютого) - 2947 осіб.

За тиждень на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували майже три тисячі окупантів і понад тисячу безпілотників - Тарнавський12.02.24, 14:38 • 19480 переглядiв

Доповнення

Щодо обстрілів Покровського району Донецької області, то приблизно о 10:40 ранку 13 лютого 2024 року російські війська вдарили з РСЗВ "Ураган" по смт Цукурине Покровського району. 

Цукурине Покровського району. Співробітники ДСНС обстежили місцевість та встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирних двоповерхових житлових будинки по вул. Світла та легковий автомобіль. Постраждалих та загиблих немає

- резюмував бригадний генерал.

Контекст

російські воєнкори заявили, що війська рф вдарили ракетами "Іскандер" з касетними бойовими частинами по одному з полігонів ЗСУ поблизу Селидова Донецької області. 

Пропагандисти заявляють, що в під час удару на полігоні було понад 1 500 тисячі українських військових. 

Нагадаємо

Інтенсивність бойових дій на Таврійському напрямку зростає: за словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, вчора було знищено 645 російських окупантів, що є найвищим показником з початку року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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