Намагаються відвернути увагу від своїх втрат: Тарнавський спростовував російські фейки про удар по полігону ЗСУ на Донеччині
Київ • УНН
Генерал-бригадний генерал Олександр Тарнавський спростував російські заяви про завдання удару по українському полігону і заявив, росіяни намагаються фейками відвернути увагу від своїх масштабних втрат на Таврійському напрямку.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський на своєму Telegram-каналі спростував заяви росіян щодо ймовірного ракетного удару по полігону Сил оборони на Донеччині. Про це з посиланням на заяву Тарнавського пише УНН.
Деталі
Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО
За його словами, окупанти намагаються відвернути увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку.
Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5-го до 11 лютого) - 2947 осіб.
За тиждень на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували майже три тисячі окупантів і понад тисячу безпілотників - Тарнавський12.02.24, 14:38 • 19480 переглядiв
Доповнення
Щодо обстрілів Покровського району Донецької області, то приблизно о 10:40 ранку 13 лютого 2024 року російські війська вдарили з РСЗВ "Ураган" по смт Цукурине Покровського району.
Цукурине Покровського району. Співробітники ДСНС обстежили місцевість та встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирних двоповерхових житлових будинки по вул. Світла та легковий автомобіль. Постраждалих та загиблих немає
Контекст
російські воєнкори заявили, що війська рф вдарили ракетами "Іскандер" з касетними бойовими частинами по одному з полігонів ЗСУ поблизу Селидова Донецької області.
Пропагандисти заявляють, що в під час удару на полігоні було понад 1 500 тисячі українських військових.
Нагадаємо
Інтенсивність бойових дій на Таврійському напрямку зростає: за словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, вчора було знищено 645 російських окупантів, що є найвищим показником з початку року.