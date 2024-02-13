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На Таврійському напрямку зростає інтенсивність боїв, минулої доби знищено 645 окупантів - Тарнавський

На Таврійському напрямку зростає інтенсивність боїв, минулої доби знищено 645 окупантів - Тарнавський

Київ • УНН

 • 26457 перегляди

Інтенсивність бойових дій на Таврійському напрямку зростає: за словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, вчора було знищено 645 російських окупантів, що є найвищим показником з початку року.

Інтенсивність бойових дій на Таврійському напрямку зростає. Минулої доби на цьому напрямку було знищено 645 окупантів, що становило найбільше з початку року. Про це у своєму Telegram-каналі заявив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише УНН.

Зусиллями мужніх воїнів Таврійського напрямку загальні втрати російських окупантів за минулу добу склали 645 осіб. Найбільше з початку року. Інтенсивність бойових дій зростає. Кількість артилерійських обстрілів, які противник вчинив у нашій операційній зоні 12 лютого, також є найбільшим показником цьогоріч - 1267. Те саме з авіаударами - їх зафіксовано 67,

- повідомив Тарнавський.

Деталі

Він додав, що минулої доби Сили оборони знищили чи пошкодили 41 одиницю військової техніки росіян, зокрема 5 танків, 17 бойових бронемашин, 8 артсистем, 10 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки. Також ЗСУ знищили 1 склад боєприпасів і ще 1 важливий об’єкт противника.

Також на Авдіївському напрямку ще десяток загарбників було узято в полон.

Окрім того, нашим бійцям вдалося нейтралізувати або знищити 280 безпілотних літальних апаратів різних типів, включаючи по одному ударному дрону "Ланцет" і ZALA, які були знищені на Донеччині зі стрілецької зброї.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 397 080 осіб, 6424 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки.

Павло Башинський

Павло Башинський

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