На Таврическом направлении растет интенсивность боев, за прошедшие сутки уничтожено 645 оккупантов - Тарнавский
Киев • УНН
Интенсивность боевых действий на Таврическом направлении растет: по словам бригадного генерала Александра Тарнавского, вчера было уничтожено 645 российских оккупантов, что является самым высоким показателем с начала года.
Интенсивность боевых действий на Таврическом направлении растет. За прошедшие сутки на этом направлении было уничтожено 645 оккупантов, что составило больше всего с начала года. Об этом в своем Telegram-канале заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет УНН.
Усилиями мужественных воинов Таврического направления общие потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 645 человек. Больше всего с начала года. Интенсивность боевых действий растет. Количество артиллерийских обстрелов, которые противник совершил в нашей операционной зоне 12 февраля, также является наибольшим показателем в этом году - 1267. То же самое с авиаударами - их зафиксировано 67,
Детали
Он добавил, что за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили или повредили 41 единицу военной техники россиян, в том числе 5 танков, 17 боевых бронемашин, 8 артсистем, 10 автомобилей и 1 единица специальной техники. Также ВСУ уничтожили 1 склад боеприпасов и еще 1 важный объект противника.
Также на Авдеевском направлении еще десяток захватчиков были взяты в плен.
Кроме того, нашим бойцам удалось нейтрализовать или уничтожить 280 беспилотных летательных аппаратов различных типов, включая по одному ударному дрону "Ланцет" и ZALA, которые были уничтожены в Донецкой области из стрелкового оружия.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 397 080 человек, 6424 танков и тысяч единиц другой военной техники.
На Таврическом направлении растет интенсивность боев, за прошедшие сутки уничтожено 645 оккупантов - Тарнавский
Интенсивность боевых действий на Таврическом направлении растет: по словам бригадного генерала Александра Тарнавского, вчера было уничтожено 645 российских оккупантов, что является самым высоким показателем с начала года.
Пакет помощи Украине прошел Сенат США после месяцев переговоров
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, включая более 60 миллиардов долларов для Украины, после месяцев переговоров.
Украина готовится ввести механизм углеродной корректировки импорта - Минприроды
Украина планирует запустить национальную систему торговли квотами на выбросы в пилотном режиме в следующем году, а полностью запустить ее до 2026 года.
После прорыва на нацотборе "Евровидения": Креминь отметил необходимость обеспечения прав жестокоговорящих украинцев
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь встретился с переводчицей жестового языка с "Евровидения" Екатериной Заботкиной, чтобы обсудить обеспечение доступа к информации и услугам на украинском жестовом языке для людей с недостатками слуха.
Армия рф ударила по жилым кварталам Херсона: есть раненая, поврежден троллейбус
Российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона, ранив 60-летнюю женщину и повредив троллейбус в центре города.
Экс-нардепу заочно сообщено о подозрении из-за незаконного получения 613 тысяч гривен компенсации за жилье
Бывшему депутату, занимающему руководящую должность в районном совете, сообщено о подозрении в незаконном получении 613 тысяч гривен компенсации за аренду квартиры в Киеве, которой он фактически не пользовался.
Дешевые манипуляции вместо аргументов: информационная атака на новую команду Минобороны продолжается
Грязная кампания против новой команды Министерства обороны и Государственного логистического оператора продолжается.
На московском заводе истребителей "МиГ" произошел пожар: продолжается эвакуация персонала - росСМИ
В реконструированном цехе, пристроенном к существующему зданию на заводе по производству истребителей "МиГ" в Москве, произошел пожар на площади 70 квадратных метров во время эвакуации персонала, причина которого пока неизвестна.
Британская разведка: рф не поможет запланированное повышение возраста для контрактников
Британская разведка сообщает, что повышение возрастного ценза для контрактников в России до 70 лет не приведет к существенному увеличению ее боевых возможностей.
россия объявила в розыск премьера Эстонии и десятки латвийских политиков из-за сноса советских памятников в странах Балтии
россия объявила в розыск премьера Эстонии Каю Каллас, экс-главу МВД Латвии Марию Голубеву, а также 59 депутатов латвийского Сейма в ответ на снос советских памятников.