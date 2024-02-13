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На Таврическом направлении растет интенсивность боев, за прошедшие сутки уничтожено 645 оккупантов - Тарнавский

На Таврическом направлении растет интенсивность боев, за прошедшие сутки уничтожено 645 оккупантов - Тарнавский

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 11:55  •  9187 просмотра

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Интенсивность боевых действий на Таврическом направлении растет: по словам бригадного генерала Александра Тарнавского, вчера было уничтожено 645 российских оккупантов, что является самым высоким показателем с начала года.

Интенсивность боевых действий на Таврическом направлении растет. За прошедшие сутки на этом направлении было уничтожено 645 оккупантов, что составило больше всего с начала года. Об этом в своем Telegram-канале заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет УНН.

Усилиями мужественных воинов Таврического направления общие потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 645 человек. Больше всего с начала года. Интенсивность боевых действий растет. Количество артиллерийских обстрелов, которые противник совершил в нашей операционной зоне 12 февраля, также является наибольшим показателем в этом году - 1267. То же самое с авиаударами - их зафиксировано 67,

- сообщил Тарнавский.

Детали

Он добавил, что за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили или повредили 41 единицу военной техники россиян, в том числе 5 танков, 17 боевых бронемашин, 8 артсистем, 10 автомобилей и 1 единица специальной техники. Также ВСУ уничтожили 1 склад боеприпасов и еще 1 важный объект противника.

Также на Авдеевском направлении еще десяток захватчиков были взяты в плен.

Кроме того, нашим бойцам удалось нейтрализовать или уничтожить 280 беспилотных летательных аппаратов различных типов, включая по одному ударному дрону "Ланцет" и ZALA, которые были уничтожены в Донецкой области из стрелкового оружия.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 397 080 человек, 6424 танков и тысяч единиц другой военной техники.

Павел Башинский

Павел Башинский

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На Таврійському напрямку зростає інтенсивність боїв, минулої доби знищено 645 окупантів - Тарнавський
Intensity of fighting in the Tauride sector is growing, 645 occupants were killed in the last day - Tarnavsky
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