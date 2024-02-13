Пытаются отвлечь внимание от своих потерь: Тарнавский опровергал российские фейки об ударе по полигону ВСУ в Донецкой области

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  139399 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  172209 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  171255 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  277301 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  331197 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  272679 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  301865 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  325236 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256698 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Пытаются отвлечь внимание от своих потерь: Тарнавский опровергал российские фейки об ударе по полигону ВСУ в Донецкой области

Генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский опроверг российские заявления о нанесении удара по украинскому полигону и заявил, россияне пытаются фейками отвлечь внимание от своих масштабных потерь на Таврическом направлении.

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Пытаются отвлечь внимание от своих потерь: Тарнавский опровергал российские фейки об ударе по полигону ВСУ в Донецкой области

Будут судить организаторов выезда мужчин за границу через систему "Шлях"

Семерым организаторам незаконной переправки мужчин за границу с использованием системы пропусков "Шлях" предъявлено обвинение, а их дело передано в суд.

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Будут судить организаторов выезда мужчин за границу через систему "Шлях"

Глава Пентагона Остин, которого накануне госпитализировали, примет участие заседании "Рамштайн"

Министр обороны США Ллойд Остин примет виртуальное участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля после прохождения медицинской процедуры.

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Глава Пентагона Остин, которого накануне госпитализировали, примет участие заседании "Рамштайн"

Херсон снова подвергся атаке рф: под огнем оказались остановка и медучреждения, двое раненых

Две женщины получили ранения в результате российского обстрела Херсона, в частности, возле остановки общественного транспорта.

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Омбудсман восстановил право военного, потерявшего конечности, на увольнение со службы по состоянию здоровья

Омбудсмен помог восстановить право военнослужащего на увольнение с военной службы после потери конечностей, оказав помощь в получении направления на госпитализацию и содействие в прохождении военно-врачебной экспертизы.

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Омбудсман восстановил право военного, потерявшего конечности, на увольнение со службы по состоянию здоровья

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Украинские врачи спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов

Медикам из украинской больницы "Охматдет" удалось успешно удалить из живота ребенка 20 магнитов, которые были соединены между собой и вызвали 5 перфораций.

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Украинские врачи спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов

Партизаны обнаружили ПВО в московской области: комплекс на боевом дежурстве

Партизаны Атеша обнаружили активный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", развернутый в подмосковном селе.

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Партизаны обнаружили ПВО в московской области: комплекс на боевом дежурстве

Почувствовала потенциал к собственному делу: победительница конкурса "Роби своє" масштабировала производство вяленых томатов в 6 раз

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Почувствовала потенциал к собственному делу: победительница конкурса "Роби своє" масштабировала производство вяленых томатов в 6 раз

российский беспилотник сбросил взрывчатку на дом в Херсонской области, ранены два человека

российская армия ранила двух человек, сбросив взрывчатку с беспилотника на жилой дом в Гавриловке Херсонской области.

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российский беспилотник сбросил взрывчатку на дом в Херсонской области, ранены два человека