Пытаются отвлечь внимание от своих потерь: Тарнавский опровергал российские фейки об ударе по полигону ВСУ в Донецкой области
Генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский опроверг российские заявления о нанесении удара по украинскому полигону и заявил, россияне пытаются фейками отвлечь внимание от своих масштабных потерь на Таврическом направлении.
Будут судить организаторов выезда мужчин за границу через систему "Шлях"
Семерым организаторам незаконной переправки мужчин за границу с использованием системы пропусков "Шлях" предъявлено обвинение, а их дело передано в суд.
Глава Пентагона Остин, которого накануне госпитализировали, примет участие заседании "Рамштайн"
Министр обороны США Ллойд Остин примет виртуальное участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля после прохождения медицинской процедуры.
Херсон снова подвергся атаке рф: под огнем оказались остановка и медучреждения, двое раненых
Две женщины получили ранения в результате российского обстрела Херсона, в частности, возле остановки общественного транспорта.
Омбудсман восстановил право военного, потерявшего конечности, на увольнение со службы по состоянию здоровья
Омбудсмен помог восстановить право военнослужащего на увольнение с военной службы после потери конечностей, оказав помощь в получении направления на госпитализацию и содействие в прохождении военно-врачебной экспертизы.
Дело Гринкевича: у ГБР есть постановление на арест имущества Морозюк
ГБР имеет постановление на арест имущества Софии Морозюк, бывшей невесты сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, в частности двух квартир в Киеве, квартиры в Харькове и земельного участка.
Украинские врачи спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов
Медикам из украинской больницы "Охматдет" удалось успешно удалить из живота ребенка 20 магнитов, которые были соединены между собой и вызвали 5 перфораций.
Партизаны обнаружили ПВО в московской области: комплекс на боевом дежурстве
Партизаны Атеша обнаружили активный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", развернутый в подмосковном селе.
Почувствовала потенциал к собственному делу: победительница конкурса "Роби своє" масштабировала производство вяленых томатов в 6 раз
Женщина выиграла конкурс бизнес-идей со своим проектом вяленых томатов и использовала грант для расширения производства вяленых томатов и других продуктов.
российский беспилотник сбросил взрывчатку на дом в Херсонской области, ранены два человека
российская армия ранила двух человек, сбросив взрывчатку с беспилотника на жилой дом в Гавриловке Херсонской области.