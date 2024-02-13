Пытаются отвлечь внимание от своих потерь: Тарнавский опровергал российские фейки об ударе по полигону ВСУ в Донецкой области

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский на своем Telegram-канале опроверг заявление россиян относительно вероятного ракетного удара по полигону Сил обороны в Донецкой области. Об этом со ссылкой на заявление Тарнавского пишет УНН.

Детали

Российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию о якобы потерях Сил обороны Украины под Селидовом в Донецкой области. Это российская ИПСО - заявил Тарнавский.

По его словам, оккупанты пытаются отвлечь внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на Таврическом направлении.

Они только за сутки 12 февраля составили 645 человек, а за предыдущую неделю (с 5-го по 11 февраля) - 2947 человек.

За неделю на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали почти три тысячи оккупантов и более тысячи беспилотников - Тарнавский

Дополнение

Что касается обстрелов Покровского района Донецкой области, то примерно в 10:40 утра 13 февраля 2024 года российские войска ударили из РСЗО "Ураган" по пгт Цукурино Покровского района.

Цукурино Покровского района. Сотрудники ГСЧС обследовали местность и установили, что в результате обстрела повреждены 2 многоквартирных двухэтажных жилых дома по ул. Светлая и легковой автомобиль. Пострадавших и погибших нет - резюмировал бригадный генерал.

Контекст

российские военкоры заявили, что войска рф ударили ракетами "Искандер" с кассетными боевыми частями по одному из полигонов ВСУ вблизи Селидова Донецкой области.

Пропагандисты заявляют, что в во время удара на полигоне было более 1 500 тысячи украинских военных.

Напомним,

Интенсивность боевых действий на Таврическом направлении растет: по словам бригадного генерала Александра Тарнавского, вчера было уничтожено 645 российских оккупантов, что является самым высоким показателем с начала года.