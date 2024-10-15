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Надаватимуть меддопомогу при мінно-вибухових травмах: як на Київщині планують покращити реабілітаційного центру

Київ • УНН

 • 14590 перегляди

Перша леді України та міністри охорони здоров'я України і Швеції відвідали реабілітаційний центр у Києві. Презентовано українську версію книги шведського реабілітолога про відновлення після травм спинного мозку.

Надаватимуть меддопомогу при мінно-вибухових травмах: як на Київщині планують покращити реабілітаційного центру

На Київщині працюють над покращенням послуг і створенням реабілітаційного центру з повним завершеним циклом лікування. Насамперед йдеться про надання медичної допомоги при мінно-вибухових травмах. Про це на сторінці у Facebook повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.  

За словами голови ОВА, реабілітаційний центр Київської обласної клінічної лікарні № 1 відвідали перша леді України Олена Зеленська, міністерка охорони здоров’я і соціальних справ Швеції Акко Анкарберг Юханссон, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, всесвітньо відомий реабілітолог Клас Халтлінг. На базі цього медзакладу функціонує інноваційний реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY. Це 12 інклюзивних палат на 30 ліжок, а також додаткових 20 ліжок для надання паліативної допомоги.

"Однак вже сьогодні працюємо над покращенням послуг і створенням тут реабілітаційного центру з повним завершеним циклом лікування. Насамперед йдеться про надання медичної допомоги при мінно-вибухових травмах. За підтримки американського мецената Делла Лоя Хансена вже запустили проєкт будівництва нового корпусу клініки із сучасними операційним та реанімаційним блоком, діагностичним відділенням та ортезо-протезною лабораторією", – розповів Руслан Кравченко.

Сучасна та ефективна реабілітація здатна змінити життя людини з травмами. Це на власному досвіді знає шведський реабілітолог Клас Халтлінг. Його книга "SPINALIS. Нова сила для травмованого спинного мозку" свого часу стала проривом у сфері реабілітації. Минулого року він подарував книгу першій леді Олені Зеленській. Вона запропонувала перекласти її українською. Сьогодні презентували українську версію посібника, який стане в нагоді реабілітологам.

40 років тому Клас Халтлінг під час дайвінгу отримав важку травму спинного мозку. Йому був всього 31 рік. Однак лікар не занепав духом. Він заснував фонд допомоги "Stiftelsen Spinalis", відкрив у Стокгольмі спеціалізовану клініку та розробляє сучасні методики реабілітації. І довів, що навіть з травмами спинного мозку можна жити активне життя. 

"Професор готовий ділитися досвідом з нашими лікарями. В умовах війни з росією це особливо важливо, зважаючи на кількість українців, які отримують бойові травми. В підтримці українських медиків запевнила і Міністерка охорони здоров’я Швеції Акко Анкарберг Юханссон. Вагомою складовою є і психологічна допомога", – додав начальник КОВА.

Київщина активно реалізовує Всеукраїнську програму ментального здоров’я "Ти як?", яка ініційована Оленою Зеленською. Адже відновлення країни починається з відновлення людини.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Київщина
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