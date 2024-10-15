Будут оказывать медпомощь при минно-взрывных травмах: как на Киевщине планируют улучшить реабилитационный центр
Киев • УНН
Первая леди Украины и министры здравоохранения Украины и Швеции посетили реабилитационный центр в Киеве. Презентована украинская версия книги шведского реабилитолога о восстановлении после травм спинного мозга.
На Киевщине работают над улучшением услуг и созданием реабилитационного центра с полным завершенным циклом лечения. Прежде всего речь идет об оказании медицинской помощи при минно-взрывных травмах. Об этом на странице в Facebook сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
По словам главы ОВА, реабилитационный центр Киевской областной клинической больницы № 1 посетили первая леди Украины Елена Зеленская, министр здравоохранения и социальных дел Швеции Акко Анкарберг Юханссон, министр здравоохранения Виктор Ляшко, всемирно известный реабилитолог Клас Халтлинг. На базе этого медучреждения функционирует инновационный реабилитационный центр национальной сети RECOVERY. Это 12 инклюзивных палат на 30 коек, а также дополнительные 20 коек для оказания паллиативной помощи.
"Однако уже сегодня работаем над улучшением услуг и созданием здесь реабилитационного центра с полным завершенным циклом лечения. Прежде всего речь идет об оказании медицинской помощи при минно-взрывных травмах. При поддержке американского мецената Делла Лоя Хансена уже запустили проект строительства нового корпуса клиники с современными операционным и реанимационным блоком, диагностическим отделением и ортезо-протезной лабораторией", - рассказал Руслан Кравченко.
Современная и эффективная реабилитация способна изменить жизнь человека с травмами. Это на собственном опыте знает шведский реабилитолог Клас Халтлинг. Его книга "SPINALIS. Новая сила для травмированного спинного мозга" в свое время стала прорывом в сфере реабилитации. В прошлом году он подарил книгу первой леди Елене Зеленской. Она предложила перевести ее на украинский язык. Сегодня презентовали украинскую версию пособия, которое пригодится реабилитологам.
40 лет назад Класс Халтлинг во время дайвинга получил тяжелую травму спинного мозга. Ему был всего 31 год. Однако врач не пал духом. Он основал фонд помощи "Stiftelsen Spinalis", открыл в Стокгольме специализированную клинику и разрабатывает современные методики реабилитации. И доказал, что даже с травмами спинного мозга можно жить активной жизнью.
"Профессор готов делиться опытом с нашими врачами. В условиях войны с россией это особенно важно, учитывая количество украинцев, которые получают боевые травмы. В поддержке украинских медиков заверила и министр здравоохранения Швеции Акко Анкарберг Юханссон. Весомой составляющей является и психологическая помощь", - добавил начальник КОВА.
Киевщина активно реализует Всеукраинскую программу ментального здоровья "Ты как?", которая инициирована Еленой Зеленской. Ведь восстановление страны начинается с восстановления человека.