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Над Україною знищили 79 зі 128 дронів та обидві Х-59 під час атаки рф

Над Україною знищили 79 зі 128 дронів та обидві Х-59 під час атаки рф

Київ • УНН

 • 26064 перегляди

Вночі РФ атакувала Україну 128 дронами "Shahed" та 2 ракетами Х-59 з різних напрямків. Сили ППО збили 79 БпЛА та обидві ракети, є пошкодження цивільних об'єктів у кількох областях.

росія вночі атакувала Україну 128 безпілотниками та 2 ракетами Х-59, знищено 79 дрони та обидві ракети, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 січня (із 18.00 5 січня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано. 49 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Через падіння збитих ворожих безпілотників, як вказано, є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

"Станом на 8.30 нові групи ворожих БпЛА заходять з півночі. Бережіть себе, дотримуйтесь вимог безпеки!" - вказали у ПС ЗСУ.

На Київщині відновили рух залізницею після нічної атаки рф дронами06.01.25, 08:51 • 40368 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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