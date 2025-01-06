Над Украиной уничтожили 79 из 128 дронов и обе Х-59 во время атаки рф

россия ночью атаковала Украину 128 беспилотниками и 2 ракетами Х-59, уничтожено 79 дронов и обе ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 января (с 18.00 5 января) противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 с южного направления и 128-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59 и 79 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях. Попаданий не зафиксировано. 49 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)