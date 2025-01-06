Над Украиной уничтожили 79 из 128 дронов и обе Х-59 во время атаки рф
Киев • УНН
Ночью РФ атаковала Украину 128 дронами «Shahed» и 2 ракетами Х-59 с разных направлений. Силы ПВО сбили 79 БпЛА и обе ракеты, есть повреждения гражданских объектов в нескольких областях.
россия ночью атаковала Украину 128 беспилотниками и 2 ракетами Х-59, уничтожено 79 дронов и обе ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 января (с 18.00 5 января) противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 с южного направления и 128-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59 и 79 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях. Попаданий не зафиксировано. 49 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
Из-за падения сбитых вражеских беспилотников, как указано, есть повреждения зданий предприятий, учреждений и частных домов на Черниговщине, Сумщине, Черкасщине, Полтавщине и Киевщине. Предварительно без жертв и пострадавших.
"По состоянию на 8.30 новые группы вражеских БпЛА заходят с севера. Берегите себя, соблюдайте требования безопасности!" - указали в ВС ВСУ.
В Киевской области восстановили железнодорожное движение после ночной атаки рф дронами6 янв. 2025, 06:51 • 22805 просмотров