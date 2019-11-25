НАБУ завершило слідство у справі екснардепа Білоцерковця
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Детективи Національного бюро та прокурори САП повідомили народному депутату України Верховної Ради України VIIІ скликання Дмитру Білоцерковцю про завершення досудового розслідування за підозрою у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Так, 22 листопада 2019 року підозрюваному та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акту і скерування його до Вищого антикорупційного суду", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, слідство встановило, що колишній народний депутат вніс недостовірні відомості в електронні декларації за 2016 та 2017 роки, не задекларувавши користування нерухомим майном в місті Києві вартістю 3,8 млн грн, яке належить на праві власності близькому родичу народного депутата.
Нагадаємо, в жовтні 2019 року екснардепу Білоцерковцю повідомили про підозру.