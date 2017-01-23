НАБУ розслідує 25 проваджень за результатами аналізу е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України зареєстрували ще три кримінальні провадження за результатами аналізу відомостей, таким чином кількість проваджень зросла до 25. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Так, детективи НАБУ зареєстрували ще три кримінальні провадження за результатами аналізу відомостей, внесених до електронних декларацій. Всі вони стосуються служителів Феміди. Два з цих проваджень розпочаті за ст.366-1 (внесення недостовірних відомостей), одне — за ст.368-2 (незаконне збагачення) КК України.
Таким чином станом на 23 січня загальна кількість кримінальних проваджень, що розслідують детективи Бюро, за відомостями, вказаними в е-деклараціях, становить 25. Вони стосуються дій 24 осіб: 14 – суддів, 6 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 1 – заступника голови обласної ради, 1 – керівника центрального органу виконавчої влади.
У відомстві нагадали, що перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях детективи Бюро внесли до ЄРДР 17 листопада 2016 року.