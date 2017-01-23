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НАБУ розслідує 25 проваджень за результатами аналізу е-декларацій

НАБУ розслідує 25 проваджень за результатами аналізу е-декларацій

Київ • УНН

 • 8526 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України зареєстрували ще три кримінальні провадження за результатами аналізу відомостей, таким чином кількість проваджень зросла до 25. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

Так, детективи НАБУ зареєстрували ще три кримінальні провадження за результатами аналізу відомостей, внесених до електронних декларацій. Всі вони стосуються служителів Феміди. Два з цих проваджень розпочаті за ст.366-1 (внесення недостовірних відомостей), одне — за ст.368-2 (незаконне збагачення) КК України.

Таким чином станом на 23 січня загальна кількість кримінальних проваджень, що розслідують детективи Бюро, за відомостями, вказаними в е-деклараціях, становить 25. Вони стосуються дій 24 осіб: 14 – суддів, 6 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 1 – заступника голови обласної ради, 1 – керівника центрального органу виконавчої влади.

У відомстві нагадали, що перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях детективи Бюро внесли до ЄРДР 17 листопада 2016 року.

Українські Національні Новини

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