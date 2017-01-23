НАБУ расследует 25 производств по результатам анализа е-деклараций

Так, детективы НАБУ зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, внесенных в электронные декларации. Все они касаются служителей Фемиды. Два производства начаты по ст.366-1 (внесение недостоверных сведений), одно - по ст.368-2 (незаконное обогащение) УК Украины.

Таким образом, по состоянию на 23 января общее количество уголовных производств, что расследуют детективы Бюро, по сведениям, указанным в электронной декларациях, составляет 25. Они касаются действий 24 человек: 14 - судей, 6 - народных депутатов Украины, 2 - глав райгосадминистраций, 1 - заместителя главы областного совета, 1 - руководителя центрального органа исполнительной власти.

В ведомстве напомнили, что первые уголовные производства по результатам анализа данных в е-декларациях детективы Бюро внесли в ЕРДР 17 ноября 2016 года.