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НАБУ расследует 25 производств по результатам анализа е-деклараций

НАБУ расследует 25 производств по результатам анализа е-деклараций

Киев • УНН

 • 8526 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, таким образом количество производств возросло до 25. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

Так, детективы НАБУ зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, внесенных в электронные декларации. Все они касаются служителей Фемиды. Два производства начаты по ст.366-1 (внесение недостоверных сведений), одно - по ст.368-2 (незаконное обогащение) УК Украины.

Таким образом, по состоянию на 23 января общее количество уголовных производств, что расследуют детективы Бюро, по сведениям, указанным в электронной декларациях, составляет 25. Они касаются действий 24 человек: 14 - судей, 6 - народных депутатов Украины, 2 - глав райгосадминистраций, 1 - заместителя главы областного совета, 1 - руководителя центрального органа исполнительной власти.

В ведомстве напомнили, что первые уголовные производства по результатам анализа данных в е-декларациях детективы Бюро внесли в ЕРДР 17 ноября 2016 года.

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