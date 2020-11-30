НАБУ і САП через рішення Конституційного суду закрили вже понад 100 справ за брехню у деклараціях
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Після рішення Конституційного Суду України прокурорами та детективами було вирішено закрити понад 100 справ про недостовірне декларування, які були у провадженні НАБУ. Станом на 27 листопада, у провадженні прокурорів та детективів залишається 4 провадження. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"Протягом 27 жовтня 2020 року – 27 листопада 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ прийнято рішення про закриття 103 кримінальних проваджень за ст. 366-1 КК України у зв'язку з втратою чинності норми Кримінального кодексу України через визнання її неконституційною. Станом на 27 листопада 2020 року у провадженні прокурорів та детективів залишається 4 кримінальні провадження вказаної категорії", - розповіла Постолюк.
Нагадаємо, після рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, Антикорупційний суд закрив вже кілька справ про брехню у деклараціях - зокрема, щодо колишнього гендиректора ДК "Укроборонпром" та голови суду.
Також ВАКС з цих причин закрив справу про обвинувачення колишнього нардепа Дмитра Білоцерківця.
Раніше Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
Згодом Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.
Також Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.