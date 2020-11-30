НАБУ и САП через решение Конституционного суда закрыли уже более 100 дел за ложь в декларациях

КИЕВ. 30 ноября. УНН. После решения Конституционного Суда Украины прокурорами и детективами было решено закрыть более 100 дел о недостоверном декларировании, которые были в производстве НАБУ. По состоянию на 27 ноября, в производстве прокуроров и детективов остается 4 производства. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.