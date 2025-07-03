На Житомирщині частина жителів залишається без світла після вибухів
Київ • УНН
На Житомирщині 187 споживачів досі без електропостачання після вчорашньої надзвичайної ситуації поблизу села Березина. Більшості знеструмлених осель вже повернули світло.
У Житомирській області після вибухів напередодні досі без електропостачання 187 споживачів, повідомили у Житомиробленерго, пише УНН.
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Як повідомляється, у понад пів тисячі осель, які залишились без електропостачання внаслідок вчорашньої надзвичайної ситуації, що сталася поблизу села Березина Глибочицької громади, уже повернули світло.
"Станом на 9:00 залишаються знеструмленими 2 повітряні лінії 10кВ, 7 трансформаторних підстанцій - без електроенергії 187 споживачів", - зазначили у компанії.
Нагадаємо
2 липня ввечері у Житомирській області сталися вибухи. Як повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський, вибухи сталися на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені. Внаслідок вибуху зруйновано багато житлових будинків, а також багато людей постраждали.
За даними голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, вибух стався не на АЗС, як припускали, а на підприємстві. З його слів, внаслідок надзвичайної події з вибухами, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ - Чоп поблизу села Березина Житомирської області 2 людей загинули, ще 24 отримали поранення та доставлені до лікувальних закладів. Серед них 4 дитини.
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві03.07.25, 09:58 • 18921 перегляд