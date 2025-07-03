На Житомирщині частина жителів залишається без світла після вибухів

Суттєво пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі: в Одесі показали наслідки нічної атаки рф (фото)

Суттєво пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі: в Одесі показали наслідки нічної атаки рф (фото)

Суттєво пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі: в Одесі показали наслідки нічної атаки рф (фото)

Суттєво пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі: в Одесі показали наслідки нічної атаки рф (фото) 3 липня, 01:51 • 28443 перегляди