В Житомирской области часть жителей остается без света после взрывов
Киев • УНН
На Житомирщине 187 потребителей до сих пор без электроснабжения после вчерашней чрезвычайной ситуации вблизи села Березина. Большинству обесточенных домов уже вернули свет.
В Житомирской области после взрывов накануне до сих пор без электроснабжения 187 потребителей, сообщили в Житомироблэнерго, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в более чем полтысячи домов, которые остались без электроснабжения в результате вчерашней чрезвычайной ситуации, произошедшей вблизи села Березина Глубочицкой громады, уже вернули свет.
"По состоянию на 9:00 остаются обесточенными 2 воздушные линии 10кВ, 7 трансформаторных подстанций - без электроэнергии 187 потребителей", - отметили в компании.
Напомним
2 июля вечером в Житомирской области произошли взрывы. Как сообщил глава Глубочицкой громады Сергей Сокальский, взрывы произошли на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены. В результате взрыва разрушено много жилых домов, а также много людей пострадали.
По данным главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, взрыв произошел не на АЗС, как предполагали, а на предприятии. По его словам, в результате чрезвычайного происшествия со взрывами, произошедшего на 126 км автодороги М-06 Киев - Чоп вблизи села Березина Житомирской области 2 человека погибли, еще 24 получили ранения и доставлены в лечебные учреждения. Среди них 4 ребенка.
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии03.07.25, 09:58 • 15108 просмотров