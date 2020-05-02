На Житомирщині за добу зафіксовано 30 випадків COVID-19

"Так, в області вже 423 зареєстровані діагнози COVID-19. Наразі найбільша кількість заражень спостерігається у Житомирі – 148 пацієнтів, Бердичеві – 79 та Коростені – 87", - йдеться у повідомленні.

Нові випадки встановлено у: Коростені – 16 (жінка, 48 років; чоловік, 58 років; жінка, 59 років; чоловік, 59 років; чоловік, 21 рік; чоловік, 32 роки; жінка, 22 роки; жінка, 43 роки; чоловік, 49 років; жінка, 27 років; чоловік, 49 років; жінка, 24 роки; чоловік, 41 рік; жінка, 37 років; жінка, 29 років; жінка, 35 років);

Житомирі – 11 (дівчинка, 1 рік 8 місяців; чоловік, 23 роки; чоловік, 41 рік; чоловік, 54 роки; жінка, 50 років; жінка, 24 років; чоловік, 46 років; жінка, 62 роки; жінка, 45 років; жінка, 26 років; жінка, 39 років);

Бердичеві – 2 (жінка, 53 роки; жінка, 31 рік);

Житомирському районі – 1 (дівчина, 16 років).

Так, станом на 22:30 2 травня на Житомирщині вже 423 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції:

148 випадків у м. Житомирі;

87 випадків у Коростені;

79 випадків у Бердичеві (1 –летальний 04.04.2020, 1 – летальний 09.04.2020, 1 – летальний 15.04.2020);

27 випадків у Малині (1 – летальний 23.04.2020);

14 випадків у Житомирському районі (1 – летальний 27.04.2020, 1 – 04.2020);

8 випадків у Черняхівському районі (1 – летальний 19.04.2020, 1 – летальний 20.04.2020);

7 випадків у Новограді-Волинському;

7випадків в Андрушівському районі;

6 випадків у Олевську;

5 випадків в Коростишівському районі;

5 випадків у Бердичівському районі;

5 випадків у Любарському районі;

3 випадки у м. Радомишль (1 – летальний 13.03.2020);

3 випадки у Коростишеві;

4 випадки у Хорошівському районі;

2 випадки в Овручі;

2 випадки в Пулинах;

2 випадки у Чуднівському районі;

1 випадок у Малинському районі;

1 випадок у Коростенському районі;

1 випадок в Олевському районі;

1 випадок у Лугинському районі;

1 випадок у Новоград-Волинському районі;

1 випадок у Ружинському районі;

1 випадок у Народицькому районі;

1 випадок у Радомишльському районі;

1 випадок у Попільнянському районі (1 – 04.2020).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 279 — летальні.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.