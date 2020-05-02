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На Житомирщині за добу зафіксовано 30 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні, 2 травня, на Житомирщині лабораторно підтвердили 30 нових випадків захворювання на коронавірус у жителів області. Коронавірусну інфекцію виявили у Коростені (16 осіб), Житомирі (11 осіб), Бердичеві (2 особи), Житомирському районі (1 особа). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

На Житомирщині за добу зафіксовано 30 випадків COVID-19

"Так, в області вже 423 зареєстровані діагнози COVID-19. Наразі найбільша кількість заражень спостерігається у Житомирі – 148 пацієнтів, Бердичеві – 79 та Коростені – 87", - йдеться у повідомленні.

Нові випадки встановлено у: Коростені – 16 (жінка, 48 років; чоловік, 58 років; жінка, 59 років; чоловік, 59 років; чоловік, 21 рік; чоловік, 32 роки; жінка, 22 роки; жінка, 43 роки; чоловік, 49 років; жінка, 27 років; чоловік, 49 років; жінка, 24 роки; чоловік, 41 рік; жінка, 37 років; жінка, 29 років; жінка, 35 років);

Житомирі – 11 (дівчинка, 1 рік 8 місяців; чоловік, 23 роки; чоловік, 41 рік; чоловік, 54 роки; жінка, 50 років; жінка, 24 років; чоловік, 46 років; жінка, 62 роки; жінка, 45 років; жінка, 26 років; жінка, 39 років);

Бердичеві – 2 (жінка, 53 роки; жінка, 31 рік);

Житомирському районі – 1 (дівчина, 16 років).

Так, станом на 22:30 2 травня на Житомирщині вже 423 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції:

148 випадків у м. Житомирі;
87 випадків у Коростені;
79 випадків у Бердичеві (1 –летальний 04.04.2020, 1 – летальний 09.04.2020, 1 – летальний 15.04.2020);
27 випадків у Малині (1 – летальний 23.04.2020);
14 випадків у Житомирському районі (1 – летальний 27.04.2020, 1 – 04.2020);
8 випадків у Черняхівському районі (1 – летальний 19.04.2020, 1 – летальний 20.04.2020);
7 випадків у Новограді-Волинському;
7випадків в Андрушівському районі;
6 випадків у Олевську;
5 випадків в Коростишівському районі;
5 випадків у Бердичівському районі;
5 випадків у Любарському районі;
3 випадки у м. Радомишль (1 – летальний 13.03.2020);
3 випадки у Коростишеві;
4 випадки у Хорошівському районі;
2 випадки в Овручі;
2 випадки в Пулинах;
2 випадки у Чуднівському районі;
1 випадок у Малинському районі;
1 випадок у Коростенському районі;
1 випадок в Олевському районі;
1 випадок у Лугинському районі;
1 випадок у Новоград-Волинському районі;
1 випадок у Ружинському районі;
1 випадок у Народицькому районі;
1 випадок у Радомишльському районі;
1 випадок у Попільнянському районі (1 – 04.2020).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 279 — летальні.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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