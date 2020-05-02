В Житомирской области за сутки зафиксировано 30 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня, 2 мая, на Житомирщине лабораторно подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусом у жителей области. Коронавирусную инфекцию обнаружили в Коростене (16 человек), Житомире (11 человек), Бердичеве (2 человека), Житомирском районе (1 человек). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Житомирской ОГА.
"Так, в области уже 423 зарегистрированных диагноза COVID-19. Сейчас наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 148 пациентов, Бердичеве - 79 и Коростене - 87", - говорится в сообщении.
Новые случаи установлены в: Коростене - 16 (женщина, 48 лет; мужчина, 58 лет; женщина, 59 лет; мужчина, 59 лет; мужчина, 21 год; мужчина, 32 года; женщина, 22 года; женщина, 43 года; мужчина 49 лет; женщина, 27 лет; мужчина, 49 лет; женщина, 24 года; мужчина, 41 год; женщина, 37 лет; женщина, 29 лет; женщина, 35 лет);
Житомире - 11 (девочка, 1 год 8 месяцев; мужчина, 23 года; мужчина, 41 год; мужчина, 54 года; женщина, 50 лет; женщина, 24 лет; мужчина, 46 лет; женщина, 62 года; женщина, 45 лет ; женщина, 26 лет; женщина, 39 лет);
Бердичеве - 2 (женщина, 53 года; женщина, 31 год)
Житомирском районе - 1 (девушка, 16 лет).
По состоянию на 22:30 2 мая на Житомирщине уже 423 лабораторно подтвержденных случаях коронавирусной инфекции:
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- 148 случаев в г. Житомире;
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- 87 случаев в Коростене;
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- 79 случаев в Бердичеве (1 - летальный 04.04.2020, 1 - летальный 09.04.2020, 1 - летальный 15.04.2020)
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- 27 случаев в Малине (1 - летальный 23.04.2020)
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- 14 случаев в Житомирском районе (1 - летальный 27.04.2020, 1 - 04.2020)
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- 8 случаев в Черняховском районе (1 - летальный 19.04.2020, 1 - летальный 20.04.2020)
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- 7 случаев в Новограде-Волынском;
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- 7випадкив в Житомирской области;
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- 6 случаев в Олевске;
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- 5 случаев в Коростышевском районе;
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- 5 случаев в Бердичевском районе;
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- 5 случаев в Любарском районе;
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- 3 случая в г. Радомышль (1 - летальный 13.03.2020)
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- 3 случая в Коростышеве;
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- 4 случая в Хорошевский районе;
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- 2 случая в Овруче;
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- 2 случая в Пулино;
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- 2 случая в Чудновском районе;
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- 1 случай в Малинском районе;
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- 1 случай в Коростенском районе;
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- 1 случай в Олевском районе;
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- 1 случай в Лугинском районе;
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- 1 случай в Новоград-Волынском районе;
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- 1 случай в Ружинском районе;
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- 1 случай в Народичском районе;
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- 1 случай в Радомышльском районе;
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- 1 случай в Попельнянском районе (1 - 04.2020).
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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 - летальные.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.