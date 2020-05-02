В Житомирской области за сутки зафиксировано 30 случаев COVID-19

КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня, 2 мая, на Житомирщине лабораторно подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусом у жителей области. Коронавирусную инфекцию обнаружили в Коростене (16 человек), Житомире (11 человек), Бердичеве (2 человека), Житомирском районе (1 человек). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Житомирской ОГА.