На засніженій горі Піп Іван у Карпатах тримається мороз
Київ • УНН
На вершині гори Піп Іван Чорногірський у Карпатах 1 жовтня зранку спостерігався штиль і мінусова температура. Це одна з найвищих вершин Українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На ранок 1 жовтня на засніженій горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах штиль і мороз, пише УНН з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.
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Як повідомляється, на 8:00 1 жовтня на горі Піп Іван, що є однією з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, - хмарно, штиль, температура повітря -1°С.
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