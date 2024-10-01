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На засніженій горі Піп Іван у Карпатах тримається мороз

На засніженій горі Піп Іван у Карпатах тримається мороз

Київ • УНН

 • 11553 перегляди

На вершині гори Піп Іван Чорногірський у Карпатах 1 жовтня зранку спостерігався штиль і мінусова температура. Це одна з найвищих вершин Українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На ранок 1 жовтня на засніженій горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах штиль і мороз, пише УНН з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

Деталі

Як повідомляється, на 8:00 1 жовтня на горі Піп Іван, що є однією з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, - хмарно, штиль, температура повітря -1°С.

Нагадаємо

30 вересня у Карпатах зафіксували перший цього сезону сніг.

"Зима перетнула кордон з Румунією": у ДПСУ показали фото засніженого прикордоння30.09.24, 16:36 • 11679 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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