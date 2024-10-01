На заснеженной горе Поп Иван в Карпатах держится мороз

На утро 1 октября на заснеженной горе Поп Иван Черногорский в Карпатах - штиль и мороз, пишет УНН со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Детали

Как сообщается, на 8:00 1 октября на горе Поп Иван, что является одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, - облачно, штиль, температура воздуха -1°С.

Напомним

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