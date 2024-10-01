На заснеженной горе Поп Иван в Карпатах держится мороз
Киев • УНН
На вершине горы Поп Иван Черногорский в Карпатах 1 октября утром наблюдался штиль и минусовая температура. Это одна из самых высоких вершин Украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На утро 1 октября на заснеженной горе Поп Иван Черногорский в Карпатах - штиль и мороз, пишет УНН со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Детали
Как сообщается, на 8:00 1 октября на горе Поп Иван, что является одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, - облачно, штиль, температура воздуха -1°С.
Напомним
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