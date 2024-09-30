"Зима пересекла границу с Румынией": в ГПСУ показали фото заснеженного пограничья
Киев • УНН
Государственная пограничная служба Украины сообщила о приходе зимы на границе с Румынией. Ведомство опубликовало фотографии заснеженной пограничной территории, демонстрируя зимние условия в регионе.
Государственная пограничная служба Украины опубликовала фотографии заснеженного пограничья вблизи Румынии, пишет УНН.
Детали
"Зима уже пересекла границу с Румынией", - сообщили в Госпогранслужбе в Telegram, показав фото заснеженного пограничья.
Напомним
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