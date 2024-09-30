"Зима пересекла границу с Румынией": в ГПСУ показали фото заснеженного пограничья

Государственная пограничная служба Украины опубликовала фотографии заснеженного пограничья вблизи Румынии, пишет УНН.

Детали

"Зима уже пересекла границу с Румынией", - сообщили в Госпогранслужбе в Telegram, показав фото заснеженного пограничья.

Напомним

На горе Поп Иван в Карпатах, в Ивано-Франковской области, выпал первый снег. Спасатели сняли заснеженные горы и призывают туристов отложить походы до улучшения погодных условий.

В Карпатах выпал первый снег: фото