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Зима близько: рятувальники показали відео із засніжених Карпат

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На горі Піп Іван в Івано-Франківській області випав перший сніг. Рятувальники зафільмували засніжені гори та закликають туристів відкласти походи до покращення погодних умов.

У Карпатах випав перший сніг. Рятувальники зафільмували засніжені гори та закликали туристів відкласти похід у гори, передає УНН.

На відео - осінній ранок на горі Піп Іван, що в Івано-Франківській області.

Рятувальники закликають відкласти похід у гори до покращення погодних умов! Подбайте про свою безпеку, а у випадку надзвичайної події телефонуйте "101".

У Карпатах випав перший сніг: фото 30.09.24, 10:05 • 13666 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Суспільство

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