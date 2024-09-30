Зима близько: рятувальники показали відео із засніжених Карпат
Київ • УНН
На горі Піп Іван в Івано-Франківській області випав перший сніг. Рятувальники зафільмували засніжені гори та закликають туристів відкласти походи до покращення погодних умов.
У Карпатах випав перший сніг. Рятувальники зафільмували засніжені гори та закликали туристів відкласти похід у гори, передає УНН.
На відео - осінній ранок на горі Піп Іван, що в Івано-Франківській області.
Рятувальники закликають відкласти похід у гори до покращення погодних умов! Подбайте про свою безпеку, а у випадку надзвичайної події телефонуйте "101".
У Карпатах випав перший сніг: фото 30.09.24, 10:05 • 13666 переглядiв