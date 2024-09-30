Зима близко: спасатели показали видео из заснеженных Карпат

В Карпатах выпал первый снег. Спасатели сняли заснеженные горы и призвали туристов отложить поход в горы, передает УНН.

На видео - осеннее утро на горе Поп Иван, что в Ивано-Франковской области.

Спасатели призывают отложить поход в горы до улучшения погодных условий! Позаботьтесь о своей безопасности, а в случае чрезвычайного происшествия звоните "101".

В Карпатах выпал первый снег: фото