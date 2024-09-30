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"Зима перетнула кордон з Румунією": у ДПСУ показали фото засніженого прикордоння

"Зима перетнула кордон з Румунією": у ДПСУ показали фото засніженого прикордоння

Київ • УНН

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Державна прикордонна служба України повідомила про прихід зими на кордоні з Румунією. Відомство опублікувало фотографії засніженої прикордонної території, демонструючи зимові умови в регіоні.

Державна прикордонна служба України опублікувала фотографії засніженого прикордоння поблизу Румунії, пише УНН.

Деталі

"Зима уже перетнула кордон з Румунією", - повідомили у Держприкордонслужбі у Telegram, показавши фото засніженого прикордоння.

Нагадаємо

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У Карпатах випав перший сніг: фото 30.09.24, 10:05 • 13666 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Суспільство

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