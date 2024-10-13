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На Закарпатті жінки напали на авто прикордонників, прийнявши їх за військовослужбовців ТЦК - ДПСУ

Київ • УНН

 • 21496 перегляди

На околиці села Крива жінки атакували автомобіль прикордонного наряду, прийнявши їх за військовослужбовців ТЦК. Ситуацію вдалося врегулювати після прибуття поліції та проведення роз'яснювальної роботи.

На Закарпатті жінки напали на авто прикордонників, прийнявши їх за військовослужбовців ТЦК - ДПСУ

На околиці села Крива на Закарпатті жінки напали на авто прикордонного наряду, які їхали на місце несення служби, прийнявши їх за військовослужбовців ТЦК. До місця події викликали співробітників поліції. Ситуацію було локалізовано шляхом проведення роз’яснювальної роботи. Про це в коментарі УНН розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону ДПСУ Леся Федорова.

Деталі

Так, на відео, яке з’явилося у мережі дійсно службове авто прикордонників, яким до місця несення служби їхав прикордонний наряд. Під час руху автомобіля, група жінок із дітьми спробували завадити проїзду даного авто. Суть їх вимог була незрозумілою. До місця події викликали співробітників поліції. Ситуацію було локалізовано шляхом проведення роз’яснювальної роботи та доведення вимог законодавства з прикордонних питань

 - сказав Федорова.

Контекст

Сьогодні в мережі з’явилося відео, на якому жінка б’є чоловіка у військовій формі, якого прийняли за військовослужбовця ТЦК. Також жінки перекривали дорогу машині, а деякі викрикували нецензурні слова та закликали закидати машину камінням.

Також у відео є фрагмент, на якому чітко видно номерні знаки автомобіля, які мають емблему Держприкордонслужби у вигляді прямого рівнобічного хреста з розбіжними кінцями зеленого кольору та пружками жовтого кольору.

Нагадаємо

Увечері в п'ятницю, 11 жовтня, в Києві біля Палацу спорту зібралося близько пів сотні працівників ТЦК. Вони масово перевіряли чоловіків, які виходять з концерту рок-гурту "Океану Ельзи".

Павло Башинський

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