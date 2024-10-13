На Закарпатье женщины напали на авто пограничников, приняв их за военнослужащих ТЦК - ГПСУ

На окраине села Кривая на Закарпатье женщины напали на авто пограничного наряда, которые ехали на место несения службы, приняв их за военнослужащих ТЦК. К месту происшествия вызвали сотрудников полиции. Ситуация была локализована путем проведения разъяснительной работы. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда ГПСУ Леся Федорова.

Детали

Так, на видео, которое появилось в сети действительно служебное авто пограничников, которым к месту несения службы ехал пограничный наряд. Во время движения автомобиля, группа женщин с детьми попытались помешать проезду данного авто. Суть их требований была непонятной. К месту происшествия вызвали сотрудников полиции. Ситуация была локализована путем проведения разъяснительной работы и доведения требований законодательства по пограничным вопросам - сказал Федорова.

Контекст

Сегодня в сети появилось видео, на котором женщина бьет мужчину в военной форме, которого приняли за военнослужащего ТЦК. Также женщины перекрывали дорогу машине, а некоторые выкрикивали нецензурные слова и призывали забрасывать машину камнями.

Также в видео есть фрагмент, на котором четко видно номерные знаки автомобиля, которые имеют эмблему Госпогранслужбы в виде прямого равностороннего креста с расходящимися концами зеленого цвета и пружками желтого цвета.

Напомним,

Вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве возле Дворца спорта собралось около полсотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, которые выходят с концерта рок-группы «Океана Эльзы».